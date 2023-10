Au coeur d'une opération de sauvetage de migrants à Rocella Ionica en Italie: "L'identification est la chose la plus urgente quand ils arrivent"

Sur le quai, les opérations de prise en charge commencent. Exténués et trempés, les migrants descendent du bateau. Beaucoup ont perdu leurs chaussures, certains tiennent un petit sac avec leurs affaires personnelles, tout ce qu’il leur reste de leur passé. Les volontaires de la Croix Rouge leur tendent alors une couverture, une paire de sabots en plastique, une bouteille d’eau. Le groupe est encadré par de nombreux policiers et quelques médiateurs de l’Organisation Internationale des Migrations. “Ils sont partis de Turquie samedi dernier, ils ont donc fait cinq jours de mer, explique Mobarez Azrat, un médiateur afghan qui accueille les nouveaux arrivés en leur parlant en Urdu, leur langue. Nous devons vérifier que les membres d’une même famille ne sont pas séparés, autrement ils risquent de finir dans des centres d’accueil différents. Nous devons évaluer leur vulnérabilité, s’il y a des femmes enceintes, des malades, ceux qui ont besoin de médicaments ou d’aide d’urgence”, énumère-t-il…

La Lampedusa calabraise

Roccella Ionica est une petite commune de six mille habitants qui, comme son nom l’indique, est située sur la côte ionienne de la Calabre. Connue pour ses belles plages et sa forteresse, elle est devenue, après Lampedusa, l’une des portes d’entrée de la migration. “Cette année nous avons identifié plus de six mille cinq cents migrants rien qu’à Roccella, détaille Gian Lorenzo Montina, commissaire en chef du bureau de l’immigration de Reggio de Calabre. Mais si on compte les migrants arrivés dans toute la province, et ceux qui ont été transférés pour soulager Lampedusa, nous sommes bien au-delà des seize mille personnes ! ”

Des tentes ont été installées à vingt mètres de la mer, un centre d’accueil de fortune. Les soixante Pakistanais rejoindront les cent cinquante migrants qui s’y trouvent déjà. Ahmed, âgé de cinq ans, est le seul enfant qui a fait la traversée, il joue avec une bouteille en plastique, insouciant. Une nouvelle vie commence… Pour les adultes, c’est un long parcours administratif qui s’annonce. Avant même de pouvoir retirer leurs vêtements trempés et sales, les migrants sont photographiés par la police, et reçoivent un numéro qui leur servira pour leur identification.

“L’identification est la chose la plus urgente quand ils arrivent. C’est une question de sécurité nationale, nous devons savoir qui est entré sur notre territoire” explique, Giuseppe Di Giovanni, un agent du département immigration du ministère de l’Intérieur.

La demande d’asile

Moustapha Baka est camerounais, il a lui même fait la traversée depuis la Libye en 2011 et a obtenu l’asile en Italie. Il fait partie des deux cents médiateurs impliqués dans l’accueil des migrants en Italie. Des projets souvent financés par d’autres pays, comme la Suisse qui a versé sept cent cinquante mille euros pour payer les médiateurs dans le cadre de l’aide volontaire européenne. “Ce sont bien plus que des traducteurs, explique Laurence Hart, directeur du bureau de coordination pour la Méditerranée de l’Organisation internationale des migrations. Ils expliquent aussi aux migrants quels sont leurs droits et leurs devoirs, c’est une opération gagnante pour le migrant et pour les forces de l’ordre. ”

Moustapha est ainsi en train de tranquilliser un groupe de mineurs non accompagnés assis sous une tente. “Vous devez être patients, explique-t-il en français. Comme vous êtes mineurs, le préfet doit décider où vous envoyez, cela prend un peu plus de temps que pour les adultes ! ” Ces jeunes Africains, qui ont mis six mois pour atteindre la Tunisie en partant du Cameroun, du Ghana ou de Côte d'Ivoire, avant de patienter deux mois de plus dans les mains des passeurs, ne comprennent pas pourquoi ils sont bloqués dans ce coin perdu de Calabre. “J’espère que je pourrai jouer au football après l’école”, dit un adolescent sans savoir que le gouvernement de Giorgia Meloni vient de décider que les jeunes de plus de seize ans pourront être envoyés dans des centres pour adultes et qu’ils devront prouver leur âge aux autorités judiciaires. Difficile si pas insurmontable pour ceux qui sont partis sans leurs papiers ou qui proviennent de pays où l’acte de naissance n’existe pas…

Le prix de l’expulsion

Les soixante Pakistanais arrivés à Roccella Ionica ont tous déposé une demande d’asile. Ils recevront un permis provisoire de six mois, le temps que les autorités italiennes analysent leur demande. “Vu qu’il s’agit d’une immigration clandestine, ceux qui ne déposent pas de demande d’asile, ou ceux qui arrivent d’un pays considéré comme sûr, reçoivent un ordre de quitter le territoire dans les sept jours, ou alors ils sont directement enfermés dans un CPR, un centre de permanence pour l’expulsion”, explique le commissaire en chef Gian Lorenzo Montina.

Soixante pour-cent des migrants qui arrivent en Italie déposent une demande d’asile mais nombreux sont ceux qui n’attendent pas la réponse et tentent de rejoindre un autre pays d’Europe, d’où ils risquent alors d’être refoulés vers l’Italie. Selon le nouveau décret du gouvernement italien, les migrants provenant des pays sûrs comme la Tunisie, le Sénégal, la Gambie, le Ghana, la Côte d’Ivoire ou encore le Nigéria, pourront être envoyés immédiatement dans un centre d’expulsion, sauf s’ils versent la somme de 4938 euros, le prix de leur liberté. “Du racket d’État, digne des criminels”, a critiqué l’opposition de gauche. Cinq Tunisiens, les premiers à être enfermés au CPR de Pozzallo en Sicile, ont d’ailleurs été libérés par le tribunal qui a estimé qu’enfermer un requérant d’asile serait contraire au droit européen. “La migration est un phénomène qui devient positif si c’est bien géré. Et négatif, s’il n’est pas géré, estime Laurence Hart de l’OIM. Aujourd’hui, on ne se penche que sur l’aspect de crise, d’urgence, mais la migration, c’est beaucoup plus que cela. La migration est aussi un phénomène nécessaire pour l’Europe, pour la main-d’œuvre et pour freiner la dénatalité. Et donc c’est vrai que la narration doit changer pour être plus efficace et avoir un impact positif sur les sociétés d’accueil. ”