Le pape François se lance dans le match le plus important de son pontificat

Six Belges

Cette assemblée plénière est le fruit d’un long travail. En octobre 2021, François avait envoyé un devoir conséquent aux catholiques du monde entier. Chaque fidèle, pratiquant ou non, était invité à répondre à une série de questions portant sur la vie de l’Église, la place que chacun y trouve ou désirerait y trouver. De ces consultations locales, des synthèses ont été rédigées au niveau national, continental et mondial. En juin, le Vatican publiait un instrumentum laboris (un document préparatoire à l’assemblée plénière de ce mois d'octobre). Ce document avait des allures de cahier de doléances, synthétisant les préoccupations des fidèles. Jamais des questionnements aussi forts n’avaient d'ailleurs été assumés par le Vatican. L’instrumentum laboris abordait en effet les questions d’une meilleure reconnaissance des femmes, de leur accès au diaconat (le fait qu’elles puissent devenir diacres), de l’accueil des "personnes divorcées et remariées, des personnes polygames ou des personnes LGBTQ+", de l’articulation des responsabilités des laïcs, des évêques et des prêtres…

Une nouvelle philosophie

Le synode, pour autant, n’est ni un Concile, ni un parlement démocratique. Il ne pourra donc pas toucher aux enjeux doctrinaux et ne se clôturera pas sur le vote de lois définitives. Il s'attachera à des questions concrètes et de pastorale (c'est-à-dire d'accompagnement des fidèles). C’est également le pape qui gardera le dernier mot lorsqu’il s’agira d’en tirer des conclusions. Inutile donc d’attendre que dans un an les femmes puissent, par exemple, devenir diacres, ou que les prêtres puissent se marier...

L’enjeu du synode n’en est pas moins très important. Si ce mode de réflexion dans l’Église n’est pas nouveau, c’est la première fois qu’il fut précédé d’une consultation mondiale. C’est aussi la première fois que des femmes y disposeront d’une voix délibérative alors qu’un synode rassemble traditionnellement des évêques. Elles sont loin de constituer la moitié de l’assemblée, mais seront au nombre de 54 sur les 365 participants. Parmi ces derniers on retrouvera six Belges : le cardinal De Kesel, Mgr Vanhoutte (évêque auxiliaire pour le Brabant flamand), le diacre Geert De Cubber, le prêtre Aphonse Borras, Claire Jonard qui fut longtemps une cheville ouvrière de la pastorale des jeunes en Belgique, et le franciscain Dominique Mathieu, archevêque de Teheran-Ispahan. Le Pape écoutera donc leurs réflexions avant d’en tirer des conclusions dans une "exhortation apostolique", un texte qui sera publié dans un peu plus d’un an.

Si ce synode s’annonce historique, ce n’est donc pas tant par les décisions qui en résulteraient, que par le fait qu’il témoigne de la volonté de François de faire de l’Église non plus une hiérarchie absolument pyramidale, mais une assemblée de croyants cherchant ensemble – quelle que soit leur vocation – le chemin que doit prendre l’institution. En ce sens, le synode est une philosophie, une nouvelle culture ecclésiale : il entend faire droit à l’écoute, structurée autour de longs moments de prière, pour aborder jusqu’aux débats les plus compliqués. Notons que cela n'est pas sans risque, alors que les catholiques sont profondément divisés sur la manière de conjuguer leur tradition et la modernité. Le Pape entend néanmoins avancer à larges enjambées pour susciter la réflexion. Ce lundi 2 octobre, il a publié un document dans lequel il se dit favorable à réfléchir à "des formes de bénédiction", qui ne véhiculeraient pas "une conception erronée du mariage" et qui puissent être accordées à des couples homosexuels. Il y a quelques années encore, une telle sortie aurait été inimaginable dans le chef d’un Pape.