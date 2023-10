Le Parlement européen n’a pas complètement évincé les logiciels espions de la loi sur la liberté des médias

“Une solide majorité” saluée par la rapporteure, la conservatrice allemande Sabine Verheyen (Parti populaire européen) car elle renforcera la position du Parlement européen lors des négocations qu'il entamera dès la fin de cette semaine avec la Commission et surtout avec le Conseil, où plusieurs États membres se sont d’ores et déjà révélés très réticents. “Les débats seront difficiles”, prévoit la rapporteure, “des pays essaieront de diluer le rapport adopté par les eurodéputés”.

En l’état, ce texte réclame – notamment – plus de transparence sur la propriété des organes de presse, la protection des rédactions contre les pressions politiques, économiques ou privées, des garanties pour un financement “adéquat, durable et prévisible”, des garde-fous contre les décisions arbitraires de retrait de contenu par les grandes plates-formes en ligne et la création d’un conseil européen des services de médias indépendant des États membres mais aussi de la Commission européenne.

Autant d’avancées largement saluées mais qui ne font pas de ce texte l’alpha et l’omega de la liberté des médias en Europe, estiment certains eurodéputés ainsi que nombre d’associations et de syndicats pour qui le combat reste à mener en ce qui concerne la surveillance en ligne des journalistes et la protection des sources.

”Une utilisation abusive du concept de sécurité nationale”

Dans une lettre ouverte adressée aux eurodéputés, 80 associations – dont celle des journalistes professionnels belge – avaient réclamé l’interdiction pure et simple des fameux logiciels espions de type Pegasus. Elles n’ont pas été suivies et c’est une déception convient Renate Schroeder, directrice de la Fédération européenne des journalistes. “Toutefois”, tempère-t-elle, “le texte adopté ce mardi représente un grand pas en avant et son soutien massif est essentiel avant les négociations avec le Conseil”.

C’est ce que voulaient les rapporteures – Sabine Verheyen et surtout Ramona Strugariu, eurodéputée roumaine du groupe libéral Renew en charge, au nom de la commission des libertés civiles, de l’article 4 du rapport, spécifiquement consacré aux logiciels espions.

Très déterminée, l’eurodéputée “n’acceptera pas moins que ce qui a été voté par le Parlement”, annonce Renate Schroeder. En n’autorisant l’utilisation de ces logiciels qu’en dernier recours, au cas par cas et sur ordre d’une autorité judiciaire, le rapport du Parlement européen va plus loin que la proposition initiale de la Commission mais cela ne représente “vraiment que le minimum”, précise Renate Schroeder en annonçant d’ores et déjà réfléchir à de futures actions.

“L’enjeu”, dit-elle, en évoquant des pays comme la Pologne et la Hongrie qui ont atteint une forme de point de non-retour, c’est de mettre en place des garanties dans les États membres “où tout n’est pas perdu”.

Pour l’eurodéputée belge Saskia Bricmont (Écolo) comme pour la grande majorité de l’hémicycle, “le sujet de la liberté des médias est fondamental pour l’État de droit et ce sont les gouvernements qui en ont la charge”. En ce sens, l’absence de représentation du Conseil, actuellement présidé par l’Espagne, lors des débats l’a révoltée. “Quel affront !”, s’emporte-t-elle, “il s’agit d’une vraie faute politique”.

Un autre point inquiète Saskia Bricmont : “L’utilisation abusive du concept de sécurité nationale pour justifier l’espionnage et les pressions sur les journalistes”. Un concept brandi par la France dès le mois de juin pour s’opposer à l’interdiction totale des logiciels espions et qui ne manquera pas de réapparaître dans les négociations à venir.