Milan Radoicic, figure mafieuse et sulfureux "homme d’affaires" placé sur la "liste noire" des États-Unis

"J'informe l'opinion que je suis venu avec des compatriotes dans le nord du Kosovo, […] dans le but d'encourager le peuple serbe à résister contre la terreur du régime [du Premier ministre Albin] Kurti", écrit-il dans un communiqué transmis le 29 septembre par son avocat. "J'ai personnellement effectué tous les préparatifs logistiques pour la défense de notre peuple contre les occupants, et cet acte de ma part n'a rien à voir avec mon engagement politique antérieur."

Cette déclaration, qui exempte le régime d’Aleksandar Vucic de toute responsabilité, n’a pas convaincu les autorités du Kosovo, qui rappellent l’arsenal de guerre retrouvé après la fuite des assaillants, et martèlent que la Serbie serait donc directement impliquée. Le gouvernement de Belgrade, qui a proclamé la semaine dernière un deuil national en l’honneur des membres du commando abattus, semble pourtant gêné par un scénario qu’il ne maîtrise pas.

Le président Vucic a ainsi qualifié Milan Radoicic "d'homme qui se considère comme un combattant de la liberté", tout en assurant que ce dernier se tenait à la disposition des "autorités compétentes" de Serbie, mais sans préciser où il se trouvait, quelles étaient ces "autorités compétentes" ni dans quel cadre il se présenterait à elles - alors que Pristina exige son extradition.

Une figure mafieuse

Qui est Milan Radoicic ? Né en 1978 à Gjakova/Djakovica, au sud du Kosovo, ce dernier a grandi dans la ville de Mitrovica, où il se fait connaître après la guerre comme propriétaire du café Grey, un établissement qui jouxte l’un des seuls hôtels du nord serbe de la ville. Sa carrière prend de l’ampleur à la fin des années 2010, quand on le retrouve lié au lucratif trafic de carburant entre la Serbie et le Kosovo, qui a longtemps fait la fortune des "hommes d’affaires" du secteur nord : les hydrocarbures sont détaxés par la Serbie et revendus aux réseaux albanais du sud, longtemps contrôlés par des proches de l’ancien président Hashim Thaçi.

Milan Radoicic est aussi un personnage public, devenu vice-président de la Lista Srspka, le parti serbe local inféodé à Belgrade. Deux mois avant son assassinat, le 16 janvier 2018, le dirigeant serbe d'opposition Oliver Ivanovic s'inquiétait du poids politique pris par ce dernier, et en qui il voyait une figure du "système de pouvoir informel" qui contrôle la région, expliquant que les Serbes du nord du Kosovo avaient plus peur des réseaux criminels serbes que des nationalistes albanais.

Après le meurtre d’Oliver Ivanovic, abattu devant son bureau de Mitrovica, le nom de Milan Radoicic avait immédiatement été évoqué comme un possible commanditaire. La justice du Kosovo avait alors émis un mandat d’arrêt à son encontre, mais l’homme d’affaires s’est toujours bien gardé de pénétrer en zone albanaise.

En mars 2021, Pristina avait pourtant créé la surprise en levant les charges qui pesaient contre Milan Radoicic - une décision présentée comme "technique" mais qui pourrait plutôt résulter d’un marchandage politique avec Belgrade. Quelques mois plus tard, il était au contraire placé sur la "liste noire" des États-Unis. Partageant son temps entre la Serbie et le nord du Kosovo, le boss veillait scrupuleusement à sa sécurité, sans rien abandonner de ses affaires ni de son rôle politique.

Pourquoi donc Milan Radoicic a-t-il alors pris l’initiative de se lancer dans une telle opération, dont les objectifs restent encore obscurs ? Qui cherche-t-il vraiment à couvrir ? Le président Vucic, ou bien le chef des services secrets serbe, Aleksandar Vulin, dont un garde du corps aurait fait partie du commando, et que l’on considère comme "l’homme de Moscou" à Belgrade ?

Le journaliste Filip Svarm, directeur de l'hebdomadaire indépendant serbe Vreme, a été le premier à établir un parallèle entre Milan Radoicic et Zeljko Raznatovic, le commandant "Arkan" de sinistre mémoire, auteur de crimes durant les guerres de Croatie (1991-1995) et de Bosnie-Herzégovine (1992-1995). Comme le premier cité, "Arkan" était fidèle à ses patrons, mais savait aussi trop de choses sur les plus hauts cercles du pouvoir serbe. Il a été abattu à Belgrade le 15 janvier 2000.