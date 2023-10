Une vidéo donne une nouvelle tournure à l'affaire Hedi: les images discréditent la version policière

À la suite de cette intervention, Hedi avait dû être amputé d’une partie du crâne. Dans une vidéo diffusée par le média Konbini, il donnait sa version des faits, en assurant qu’il était victime d’une bavure policière. Mais des voix s’étaient élevées pour discréditer son témoignage en expliquant qu’il s’agissait d’un montage.

Du côté des policiers, ils avaient expliqué qu’il s’agissait d’un tir de légitime défense. Mais des nouvelles images dévoilées par le site internet Médiapart laissent penser que la version de la victime est la plus crédible. Sur les images, on voit Hedi qui se promène avec un ami. Les deux jeunes hommes s’enfuient en voyant les policiers. Hedi avait déjà expliqué avoir pris la fuite parce que les policiers avaient l’air très menaçants. On voit également un agent tirer un tir de LBD vers la victime, ce qui la fait tomber. Relevé par un agent, le jeune homme est ensuite amené à l’angle de la rue où il recevra plusieurs coups.

”Cette vidéo permet de confirmer que ces policiers mentent depuis le début”, assure Me Jacques-Antoine Preziosi, l’avocat d’Hedi aux micros de France 2. “Le tireur dit qu’il a tiré en légitime défense pour ses camarades, c’est une ineptie. Selon lui, il aurait tenu quelque chose de la main gauche pour attaquer les policiers. Mais il a le bras gauche légèrement atrophié.” Avec cette vidéo, cette affaire prend une nouvelle tournure. “C’est une affaire qui aurait dû être une affaire d’erreur policière, ça devient une affaire de mensonge policier.”

De son côté, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, n’a pas souhaité commenter cette vidéo. “Je rappelle la présomption d’innocence de tout le monde et je donne encore mon soutien à la police nationale.” Une déclaration qui a été fustigée par l’avocat de la victime. “Il ne sert pas la police en général, il est dans son rôle de candidat à la présidence de la République”, a-t-il répliqué.