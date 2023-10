”Vous n’avez pas honte ?”: les trois meilleurs moments de Jean-Pierre Elkabbach en interview (VIDEOS)

”Vous n’avez pas honte ?”

”Bonjour Marine Le Pen. Vous n’avez pas honte ?”, c’était la première question posée par le journaliste à la présidente du Rassemblement National en 2015 sur la matinale d’Europe 1. La fille de Jean-Marie Le Pen lui répondait “Pardon ?”.“Vous n’avez pas honte ?”, enchaîne Elkabbach. “Honte de quoi ?”,“Vous n’avez pas de regrets ?”. Marine Le Pen demandait au journaliste à quoi il voulait faire allusion. “Je vous reconnais bien là dans la provocation”, lançait alors la présidente du RN.

Sous ces questions “piquantes”, Jean-Pierre Elkabbach reprochait à Marine Le Pen de ne pas avoir participé aux mouvements de soutien à Charlie Hebdo après les attentats du 7 janvier 2015.

”Pourquoi ça ne fonctionne pas avec vous ?”

En novembre 2016 lors du dernier débat de la primaire de la droite et du centre, Elkabbach titillait Bruno Le Maire. “Pourquoi ça ne fonctionne pas avec vous ?”, demande alors le journaliste. “Mais qu’est-ce qui vous dit Jean-Pierre Elkabbach que ça ne va pas fonctionner ? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche ? Vous savez ce que vont voter les Français ? Vous savez, il y a une France des sondages, une France des commentateurs, il y a une France des journalistes, elle est totalement libre, elle a le droit de commenter et puis il y a la France des Français…”, exhortait alors l’actuel ministre de l’Économie français. Sur le plateau, les autres candidats esquissaient un sourire non dissimulé.

”Quelle couleur vous préférez pour le mur ?”

Autre punchline lancée sans retenue par le journaliste en mai 2014. “Quelle couleur vous préférez pour le mur ?”, demande alors Jean-Pierre Elkabbach à André Vallini qui était secrétaire d’État à la Réforme territoriale venu défendre son projet de réforme. “Pour le mur ? Quel mur ?” répond alors l’homme politique. “Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser”, rétorque le journaliste. Énervé le ministre se défendait en expliquant que les Français attendaient cette réforme.