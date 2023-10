Disparition de Lina: "Quelque chose de malsain s'est installé"

Lina, 15 ans, dont le prénom est sur toutes les lèvres depuis sa disparition, le 23 septembre. C’est cette départementale que l’adolescente avait empruntée à pied, depuis le domicile familial de Champenay, pour rejoindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche, deux kilomètres plus loin. Elle devait prendre un train pour Strasbourg et retrouver son petit ami. Plus de dix jours se sont écoulés sans le moindre signe de vie et sans qu’aucune piste ne permette de comprendre ce qu’il s’est réellement passé. Alors, dans ce petit coin de la vallée de la Bruche, à cinquante minutes de Strasbourg, on s’interroge, on glose, et on scrute la moindre information qui passe sur les chaînes d’actualité. Le cycliste croisé sur la départementale habite dans le secteur, mais ne souhaite pas préciser le nom de sa commune. «On en a un peu marre, vous savez. C’est lourd. Les questions, l’enquête, les gendarmes, les journalistes… On ne sait rien, on aimerait des réponses.»

Ras-le-bol des habitants

Le 1er octobre, le parquet de Strasbourg a ouvert une information pour «enlèvement et séquestration de plus de sept jours». Le parquet de Saverne s’en est dessaisi au profit de celui de Strasbourg et deux juges d’instruction sont désormais en charge des investigations. «En raison de la complexité de l’affaire», ont expliqué les procureures de Saverne et Strasbourg dans un communiqué. «Ce changement de cadre procédural marque une nouvelle phase de l’enquête qui s’oriente vers des investigations de longue haleine», a prévenu Yolande Renzi, procureure de Strasbourg. Les différentes battues organisées dans les bois et les sondages des étangs du Breux, situés sur le parcours qu’aurait emprunté Lina, n’ont fait ressortir aucune trace, ni indice. Et, pour les habitants du coin, un ras-le-bol, une défiance envers les nombreux journalistes qui ont dégainé caméras et micros dans la petite commune de Plaine, qui regroupe cinq villages et hameaux, dont Champenay, où Lina vivait avec Fanny, sa mère. «Je n’ai rien vu, je ne sais rien», expédie un vieux monsieur, qui se promène à pied, canne à la main, le long de la route des Princes entre Champenay et Plaine. Il hoche la tête pour signifier qu’il ne souhaite pas s’exprimer. «Les gendarmes sont venus me poser des questions mais c’est tout. Voilà, au revoir madame.»

«Il n’y a rien à dire»

Sur place, des journalistes locaux font état à Libération d’un climat tendu, entre la presse et les habitants. «Qui parle ? Plus grand monde… Tout est un peu retombé. Il y a quelque chose de malsain qui s’est installé avec les médias», raconte un journaliste strasbourgeois. Zoé, la collègue de Lina qui s’était d’abord exprimée dans quelques médias et notamment dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8, n’a pas répondu à nos sollicitations. Dans l’épicerie de Saint-Blaise-La-Roche où Lina avait été stagiaire, le passage des journalistes a laissé des traces. «Ils poursuivaient même des clients qui ne voulaient pas être interviewés !» s’énerve une employée. Elle raconte avoir «gueulé» la veille contre une journaliste qui braquait une caméra sur son fils de 14 ans. Quelques mètres plus loin, à la boulangerie, Muriel confirme : «Oui, ça a été trop, ça a été beaucoup.» Elle se souvient avoir servi plusieurs fois Lina, qui venait acheter son pain au chocolat. «Puis, du jour au lendemain, plus rien.» Samedi, des ossements découverts dans un sac-poubelle le long de la D350 se sont avérés être ceux d’animaux. La semaine dernière, c’est la piste d’une Clio bleue qui a poussé les enquêteurs à investiguer une maison du hameau de Diespach, dans la commune de Plaine. Des perquisitions qui n’ont rien donné de probant.

Chaque semblant de piste ou d’annonces autour de l’affaire alimente les discussions et les témoignages. Ces derniers jours, c’est celui d’un septuagénaire de Champenay, diffusé dans l’émission 66 Minutes sur M6, qui est au cœur des discussions. L’homme affirme avoir aperçu Lina, le jour de sa disparition, dans une voiture conduite par un homme. «Elle m’a fait coucou derrière la vitre», a-t-il raconté. Depuis son témoignage, il ne veut plus s’exprimer et sur une des vitres de sa maison, il a accroché une feuille blanche et ces quelques mots griffonnés au feutre bleu : «Interdit aux journalistes. Il n’y a rien à dire.» «Il a sûrement mal interprété le geste de la petite», avance une habitante de Champenay à la tête blanche. «Ou alors c’était un signal de détresse et là ça devient cohérent», renchérit un voisin. «Ça flanque la trouille, on est parents, on flippe pour nos gosses», poursuit-il. La rumeur d’un enlèvement sordide pour trafic d’organes trafic de jeunes femmes semble faire aussi son chemin : «Ce n’est pas à exclure, on est quand même une région frontalière», estime la dame.

Le 27 septembre, une dizaine de personnes avaient sollicité la cellule d’urgence médico-psychologique mise en place à la mairie de Plaine, selon Patricia Simoni, maire de la commune. Une seule sollicitation lors de la deuxième session organisée le 4 octobre. «Les gens acceptent tout doucement ce qu’il s’est passé», relate l’élue. L’enquête se poursuit avec la constitution d’une cellule d’enquête régionale, selon BFMTV, qui regroupe une quinzaine d’enquêteurs de la police judiciaire et de la gendarmerie qui bénéficiera de renforts techniques de l’Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN). Sur RTL mardi matin, François Daoust, ancien directeur de l’IRCGN, estimait qu’il y avait «toujours un espoir» de retrouver Lina vivante. L’espoir et l’attente pour Patricia Simoni : «On est tous un peu aux aguets d’indices, de choses inhabituelles, mais la vie continue. Et plus les jours passent, plus on se pose des questions. On attend.»