Hubert Védrine: "Si on procède à un élargissement de l'UE à l'ancienne, le système européen va exploser"

Hubert Védrine livre ainsi son analyse des conditions pour parvenir à ouvrir grand les portes de l’Union à l’Ukraine, la Moldavie, aux pays candidats des Balkans (Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine du Nord, Albanie, Monténégro), voire à d’autres…

Avec le recul, considérez-vous que l’élargissement de l’Union européenne est un succès ?

De toute façon, il fallait le faire, dès lors que les traités d’origine prévoyaient l’appartenance à l’Union aux pays démocratiques d’Europe, et que les pays d’Europe de l’Est redevenaient démocratiques. Mais cela a été une erreur de ne pas reprendre l’idée de François Mitterrand, très, trop précoce (décembre 1989), d’une confédération. Son idée n’était pas de mettre ces pays sur une voie de garage, bien au contraire : c’était de les intégrer dans une structure politique commune, sans attendre quinze ans de négociations d'adhésion pénibles. Je garde comme un regret le fait que cette idée, qui renaît maintenant sous le nom de Communauté politique européenne, n’ait pas été mise en œuvre – même si, contrairement à ce qu’avait proposé Mitterrand pour aider Gorbatchev, on ne pouvait évidemment pas y inclure l’URSS. Les négociations d’adhésion ont été ensuite trop longues et technocratiques, mais l’élargissement a finalement eu lieu. Après, on s’est grosso modo adaptés à l’Europe élargie.

L’Union européenne a continué à s’élargir par la suite, mais son enthousiasme a paradoxalement, chuté. Pourquoi ?

Ne dites pas que l’Union européenne s’est "élargie" elle-même. Ce sont les dirigeants européens qui l'ont élargie. Quand j’étais ministre, c’était d’ailleurs leur seule idée commune, une nécessité absolue, dans une ambiance d’idéalisme désarmant. L’URSS avait disparu, l’Occident avait gagné, l’histoire était finie, nos "valeurs" allaient être propagées partout. Cet optimisme européen participait d’un optimisme occidental plus global. Et c’est pour ça qu’il n’y a pas eu assez de préparation, ni de pragmatisme, pour avancer pas à pas, vers un élargissement durablement viable.

Initialement, Günter Verheugen (commissaire européen en charge de l’Élargissement, entre 1999 et 2004) avait présenté l'excellente méthode de négociation de la "régate", selon laquelle tous les bateaux (lire : pays candidats, NdlR) partent ensemble et entrent au fur et à mesure, quand ils sont prêts. Un an après, le même Verheugen, nous dit que dix pays vont entrer dans l’UE. Il donne la date: 2004. En tant que ministre, j’interviens à l’époque au conseil des Affaires générales pour dire “je ne comprends pas. Comment pouvez-vous savoir que tous les pays vont être prêts à entrer à telle date alors que la négociation n’a même pas commencé ?” C’est l’une des rares fois où j’ai été pas mal critiqué, beaucoup disant que la France était égoïste, qu’elle ne voulait pas ouvrir l’UE, pour garder la Politique agricole commune (PAC) pour elle, etc. Or il y avait une contradiction absolue entre la négociation sérieuse , au cas par cas, par "régate", et une date fixée à l’avance. En fait, cette date avait été négociée entre Verheugen et le chancelier allemand Gerhard Schröder, qui voulait voir entrer dans l'UE les dix pays qui intéressaient l’Allemagne avant la fin du mandat de la Commission. Donc toute la liste, moins la Roumanie et la Bulgarie (qui entreront en 2007, NdlR).

Année d'adhésion des Etats membres de l'Union européenne ©IPM

Aujourd’hui, on essaye à nouveau de donner des perspectives claires aux pays candidats, en particulier à l’Ukraine, certains parlant même d'un élargissement à l'horizon 2030. Est-ce une erreur ?

Même en dehors du cas douloureux et compliqué de l’Ukraine, si on était sérieux, on ne donnerait pas de date. On dirait “la négociation avec tel pays va commencer et il entrera quand il sera prêt”. Fixer une date est irresponsable, ou mensonger.

Mais l’Ukraine c’est un cas à part, dites-vous…

Il y a une telle souffrance en Ukraine, la guerre est tellement horrible, qu’on a envie de réconforter ce peuple meurtri. Comme il n’est pas question d’entrer en guerre avec la Russie – les États-Unis ne le veulent pas, et le président russe Vladimir Poutine s'est bien gardé jusqu'ici d’attaquer l’Otan -, on multiplie les promesses d’une autre nature. Par un élan de solidarité humainement compréhensible mais un peu irréfléchi, certains, dont la Pologne et les Baltes, avaient commencé à faire campagne pour intégrer l’Ukraine dans l’Otan. Les Américains ont stoppé ça : ils sont prêts à donner des garanties de sécurité bilatérales, mais ils ne veulent pas de l’Ukraine dans l’Otan. Donc l’Europe, très émue par le sort de l’Ukraine, a été chargée d'en rajouter (avec la promesse d’élargissement, NdlR). Toute personne qui aurait dit il y a quelques mois que c’était irréfléchi, imprudent, ingérable aurait été dénoncée comme un complice de Poutine ! Jusqu’à ce que les Polonais eux-mêmes - en campagne électorale - commencent à comprendre que si on intègre l’Ukraine telle qu’elle est dans l’UE, tous les fonds de la Politique agricole commune (PAC) iront à l’Ukraine…

Voyez-vous l’Ukraine rejoindre l’UE dans un avenir pas trop lointain ? Est-ce un scénario possible pour une Ukraine avec des frontières toujours contestées par la Russie ?

On a pu accepter Chypre qui est coupé en deux (le nord de l’île est occupé par la Turquie, NdlR). Mais vous voyez qu'avant même d'arriver à cette question compliquée, certains, comme la Pologne, bloquent. Quand on aura fait les calculs de ce qu’il faudrait mettre en Ukraine, pays dévasté, comme fonds européens, un référendum (dans les États déjà membres, NdlR) sur l’intégration de l’Ukraine dans l’UE serait incertain. Cela peut changer.

Je m’attends à un processus beaucoup plus long et compliqué que ce qui a été annoncé. On a réussi à gérer l’élargissement en pariant sur l'avenir. Désormais, il faudra être plus sérieux. L’élargissement binaire, sous la forme “on est dedans ou dehors”, ce ne sera pas possible. Promettre ça, ce n'est pas honnête. Mais des propositions ingénieuses comme celles de Jean-Louis Bourlanges apparaissent pour dépasser ce modèle et mettre en place une participation progressive (des pays candidats à l’UE, NldR). Là, oui, c’est jouable d’imaginer que l’Ukraine participe par exemple à diverses politiques européennes, qu’on mette en place une politique européenne pour déminer, pour aider à reconstruire ce pays, y relancer l’agriculture. Si on procède de façon binaire, le système européen va exploser.

Quant à une réforme des traités, j'espère que l'on n'y songe pas sérieusement: impossible de se mettre d'accord à Vingt-sept, ou même de le faire ratifier à Vingt-sept. Épargnons nous des années de disputes inutiles.

L’élargissement est perçu comme un impératif géopolitique. Mais peut-il être aussi un frein à une Europe qui agit comme une puissance géopolitique, avec un risque de paralysie politique à plus de trente États membres ?

Je ne comprends pas bien la première partie de votre question. Personne en fait ne parle de "l’Europe puissance". À chaque fois qu’un président français a mis en avant "l’Europe puissance" – Macron l’a fait avec beaucoup plus de conviction -, il n'a reçu aucun soutien des Européens. Les autres pays de l'Alliance veulent rester protégés par les Américains, comme ils le sont depuis 1949, , et ils n’ont jamais soutenu l’idée d’une défense "européenne". Cela leur fait peur, ça coûte cher, on ne sait pas bien comment ça pourra marcher. Donc ça, c’est un mythe français, sur lequel il est inutile d'insister pour le moment.

En élargissant l’Europe, sera-t-on plus puissants ? C’est le contraire. On n’a pas le choix de ne pas élargir, je l'ai dit, pour des raisons stratégiques, conjoncturelles, politiques et morales. Mais plus on élargit, plus on est hétéroclites. Ne disons pas que ça rend l’Europe plus puissante ! Pour qu'elle le devienne, il faudrait que les Européens admettent que la protection américaine n’est pas forcément éternelle, qu’elle n’est pas tout à fait sûre (la décision politique aux Etats-Unis devient aléatoire), qu'il faut garder le lien, mais qu’on a intérêt à compléter la protection de l’alliance par un pôle européen fort. Cela viendra.

Ne parle-t-on pas davantage de défense européenne en ce moment ? Notamment avec la livraison d’armes à l’Ukraine et le soutien à l’industrie d’armement en Europe.

Justement, on n'en parle pas en ce moment. La "défense européenne", ça voudrait dire une Europe qui se défend par elle-même. Ce dont vous parlez, c’est de l’esprit de défense réveillé en Europe par Poutine, mais dans le cadre de l’Otan. Toute l’Europe a été ré-otanisée. On n’a jamais aussi peu parlé d’une défense européenne. Pour le moment.

Mais cette question ne va-t-elle pas devenir d’autant plus cruciale avec un futur élargissement ? Les frontières de l’Union vont se modifier, de même que les menaces sécuritaires…

Oui, nous sommes dans un monde plus dangereux qui n’a rien à voir avec ce que les gentils Européens bisounours avaient imaginé. Désormais, ils sont obligés d’atterrir dans le monde réel et ils se posent des tas de questions, dont celle-ci. Mais l’UE n’est pas une organisation militaire, elle n’est pas chargée de défendre les frontières, c'est le rôle des défenses nationales ou de l’Alliance. L'UE n'a pas de compétences en matière de défense. Heureusement d'ailleurs, je ne sais pas comment on serait défendus …

Vous parlez d’un monde plus dangereux. On est forcément focalisés sur la Russie en ce moment. Mais quelles sont selon vous les plus grandes menaces pour l’Union ?

Il y a évidemment la menace poutinienne. Mais on ne laissera jamais Poutine gagner. Il a réveillé notre esprit de défense – même si cet esprit n’est pas "européen", il est là. Poutine a aussi permis à tous les Européens de se sentir moralement du bon côté.

Monde dangereux ? La menace numéro un, avant même celles de la géopolitique, c’est la menace écologique pour des décennies. Il y a une course de vitesse entre d’une part, la détérioration des conditions de vie sur la planète et d’autre part, l’écologisation de tout - ce mot renvoie à l’industrialisation, au sens où c’est un processus continu et vital.

Ensuite, il y a le fait que les Occidentaux n’ont plus le monopole de la puissance. Ils sont contestés par une majorité de pays qui veulent passer à un monde post-occidental. Ces derniers ne vont peut-être pas y arriver – car ils sont en désaccord entre eux et le “Sud Global” est hétéroclite – mais c’est leur idée. Nous, Occidentaux, ne sommes plus en position de domination exclusive. Ce n’est pas encore vrai sur le plan économique, mais ça l’est déjà sur le plan moral, philosophique, politique. Les Américains refusent de voir cette évidence, mais ils ont, eux, gardé le sens de la puissance. Alors que les Européens ont tout misé sur les valeurs démocratiques, les droits de l’homme, en faisant comme si le monde entier allait suivre. Ils croient qu’il y a une "communauté" internationale, alors qu’il n’y en a pas en fait. On la bâtira, un jour, autour de l’écologie.

D’où ma formule : “Les Européens ont été des bisounours dans le monde de Jurassic Park”. L’Europe a été tellement habituée à se voir comme une sorte de superpuissance morale qu’elle a énormément de mal à s'admettre comme minoritaire et à se mettre sur posture défensive/offensive. Les Européens doivent analyser comment, dans le monde actuel, ils vont défendre leurs intérêts, leur société, leur mode de vie. Mais il faut pour cela qu'ils sortent du rêve, des formules creuses, qu’ils arrêtent de croire qu'ils peuvent imposer leurs conceptions au monde entier. S'ils n’y arrivent pas, l'Europe va sortir de l’histoire. S’ils se réveillent, je ne suis pas forcément pessimiste.