"Il est question de faire rentrer dans l’UE toute une série de pays qui ont des États faibles, qui peinent à appliquer l’état de droit"

De son côté, l’Union avait elle-même perdu de son enthousiasme après le grand élargissement à l’Europe centrale et orientale de 2004 et le traumatisme causé par la marche arrière vers l’autoritarisme enclenchée par la Hongrie et la Pologne. A tel point qu'elle a longtemps eu du mal à trouver les mots pour encourager les nouveaux pays candidats.

La guerre déclenchée par la Russie en Ukraine a ainsi relancé, à marche forcée, un processus d’élargissement qui était paralysé, avant même que les Européens aient résolu la crise existentielle que les menaces contre l’état de droit font peser sur leur Union.

Les dérives du Premier ministre hongrois Viktor Orban d’abord, puis des ultraconservateurs du parti Droit et Justice (PiS) en Pologne, confrontent depuis des années l’UE à la faiblesse de son arsenal pour faire respecter ce pilier du droit européen. Une déficience née d’une conviction profonde qui imprégnait les architectes de l’Union européenne: “la vieille idée de Francis Fukuyama selon laquelle, avec la chute du mur de Berlin, c’est la fin de l’histoire : tout le monde va s’aligner sur les standards des démocraties occidentales. Il y avait un peu de méthode Coué et d’angélisme”, rappelle Olivier Costa, directeur d’études au Collège d’Europe. “Or, on s’aperçoit que certains pays du monde sont plutôt en voie de régression ou de différenciation par rapport à ces standards”, complète-t-il. Pour preuve, l’assertivité de la Chine (qui reste une dictature) ; la volonté d’autres pays de se poser en porte-à-faux avec l’Occident et sa vision du monde ; et surtout l’offensive lancée par la Russie contre l’Ukraine, qui cible en réalité l’aspiration de ce pays à s’inscrire dans les valeurs européennes et donc ces valeurs elles-mêmes.

Un enjeu justement géopolitique

En ce sens, il serait erroné de voir une contradiction entre la défense de l’état de droit et la force de frappe géopolitique de l’Union européenne. Car c’est bien ce qui la différencie du reste du monde. Et ce qui conditionne sa survie. “On pourrait se dire que pour des enjeux de sécurité, il importe avant tout d’être nombreux dans l’UE”, note M. Costa. Sauf que sans l’état de droit, “ça ne peut pas marcher. D’une part, parce que le projet européen est mu par ces valeurs (démocratiques). Si on veut être un bloc, c’est pour défendre une certaine vision du monde. D’autre part, le marché intérieur fonctionne uniquement dans un système très respectueux de l’état de droit. Un entrepreneur n’ouvrira pas son usine en Serbie (pays candidat, NdlR) si ses employés risquent d’être jetés dans des geôles pour leurs opinions, si le droit change tous les deux jours ou si les tribunaux sont incapables de trancher des conflits commerciaux et ne sont pas indépendants. Le marché intérieur, ce n’est pas juste un projet économique, c’est aussi fondamentalement un projet juridique. Et c’est le droit qui est l’instrument de l’intégration européenne depuis les années 1950.”

On l’aura compris : l’Union européenne n’aura pas d’autre choix que de bétonner l’état de droit en son sein. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport de douze experts intitulé “Réformer et élargir l’UE pour le XXIe siècle”, commissionné par la France et l’Allemagne, et dont Olivier Costa est co-rapporteur. L’état de droit, c’est “un principe non négociable dans l’UE”, peut-on y lire. Or, c’est ce que tentent de “négocier” systématiquement Budapest et Varsovie, en testant les limites du droit européen et la capacité des États membres à le faire prévaloir. Ce, tout en continuant à bénéficier des avantages que leur procure l’Union. “Environ 18 % du budget de la Hongrie, c’est de l’argent européen. On pourrait dire que l’Union européenne est le principal financeur des autocraties dans le monde”, ironise M. Costa.

Tirer les leçons du passé

Ce paradoxe est incompatible avec un futur élargissement. “Si on regarde la liste des États candidats, il n’y a pas beaucoup de champions de la démocratie et des droits de l’homme. Il est question de faire rentrer dans l’UE toute une série de pays qui ont des États faibles, qui connaissent de grandes difficultés à appliquer d’état de droit, les droits individuels, l’indépendance de la justice, la liberté de la presse, la lutte contre la corruption. L’UE doit tirer les leçons du passé, ne pas faire rentrer des États qui ne respectent pas ces règles et se doter des moyens de s’assurer qu’ils continuent à les respecter une fois membres.”

L’une des pistes serait d’élargir la portée du “mécanisme de conditionnalité”, adopté dans la douleur en 2020. Déjà activé contre la Hongrie, celui-ci permet de suspendre le versement de fonds européens à un État membre s’ils sont y sont directement menacés d’abus, du fait de la défaillance de l’état de droit. L’idée serait de conditionner l’accès aux fonds européens plus largement au respect de toutes les valeurs européennes inscrites à l’article 2 du Traité sur l’UE (élections libres et équitables, liberté des médias, abus systématique de la Charte européenne des droits fondamentaux, …).

Année d'adhésion des Etats membres de l'Union européenne ©IPM

Mission impossible ?

Une telle proposition a cependant peu de chance de recueillir l’unanimité requise des Vingt-sept, à commencer par la Hongrie et la Pologne… Même chose d’ailleurs pour une réforme de l’Article 7 du Traité sur l’UE, censé être l’“arme nucléaire” européenne pour sanctionner un détracteur de l’état de droit, mais qui est tributaire du feu vert unanime de tous les autres États membres.

De telles réformes sont donc impossibles ? “C’est une question de rapports de force, une question de combinaisons aussi”, défend M. Costa, soulignant que certains États qui ne veulent pas de réformes institutionnelles souhaitent par contre élargir l’Union – la Pologne en est un exemple. “Aujourd’hui, il semble impossible de réformer les traités. Mais le scepticisme qui domine à Bruxelles est idiot. Si on raisonne comme ça, alors l’intégration européenne n’a pas eu lieu. Car chaque adoption de traité a été compliquée. Il y a une marge de progrès, même quand les configurations politiques sont complexes.” Dans le pire des cas, existe toujours une possibilité de créer un traité avec les États membres volontaires. “Car on ne peut pas non plus indéfiniment conditionner les projets de 500 millions d’Européens aux positions d un autocrate.”