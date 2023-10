La Communauté politique européenne fait ses maladies de jeunesse

La première impression qui prévaut, cependant, est que l’enthousiasme constaté lors du sommet inaugural de Prague, en octobre 2022, puis celui de Chisinau, en Moldavie, en juin dernier, est un peu retombé.

Négociations budgétaires obligent, le Premier ministre belge Alexander De Croo n’est arrivé qu’en fin d’après-midi, et n’a donc pas participé aux tables rondes thématiques du matin, ni à la session plénière de l’après-midi. Son homologue danoise Mette Federiksen a brossé le sommet pour des raisons de politiques domestiques. Le fait que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, hôte de l’événement, et son collègue britannique Rishi Sunak, dont le pays organisera la prochaine CPE, aient annulé la conférence de presse prévue a par ailleurs fait un peu désordre.

Des absences remarquées

Plus significatives ont été les absences du président turc Recep Tayyip Erdogan et de celui de l’Azerbaïdjan, lham Aliev, alors que le CPE offrait l’occasion de discussions multilatérales sur la situation au Haut-Karabakh, l’enclave arménienne en territoire azéri, dont Bakou a repris le contrôle par la force, provoquant l’exode de plus de 100 000 personnes vers l’Arménie. Le “reis” turc est resté au pays, officiellement, en raison d’un refroidissement, officieusement, pour garder un œil sur la campagne des municipales. M. Aliev a snobé l’invitation, parce la France et l’Allemagne avaient refusé d’inviter la Turquie à une discussion multilatérale sur le Haut-Karabakh programmée à Grenade, à laquelle était convié le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Le président azéri juge aussi que la position de la France, qui livrera des armes à l’Arménie, entame le crédit de l’Union européenne comme médiateur.

Le rendez-vous de Grenade n’a pas non plus permis à la Serbie et au Kosovo de discuter en face-à-face de la récente dégradation des relations entre Belgrade et Pristina, avec l’aide d’un médiateur. C’est en effet la présidente Vjosa Osamni Sadriu, au rôle essentiellement protocolaire, qui représentait le Kosovo à Grenade, et non le Premier ministre Kurti, qui aurait été l’interlocuteur indiqué pour discuter avec le président serbe Vucic.

L’un des objectifs de la CPE est “de prévenir, ou de réduire les conflits et les tensions” entre les pays du continent européen, a rappelé le président du Conseil européen, Charles Michel, en ouverture du sommet. La réunion de Grenade peut difficilement être qualifiée de succès éclatant sur ce point précis. S’ils n’ont pas abouti en Espagne, les efforts européens n’ont cependant pas été vains pour faciliter le dialogue entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie n’auront pas été vains. Charles Michel a annoncé qu’il avait obtenu de M. Pachinian et Aliev qu’ils participent à une réunion tripartite à Bruxelles, en octobre.

Un format souple ? Trop ?

Comme lors des deux précédentes éditions, la CPE a donné lieu à un ballet de rencontres bilatérales et multilatérales et amené les dirigeants présents à discuter, en petits groupes, de différents enjeux préoccupations stratégiques communs à tous : énergie, sécurité… Le format des discussions étant souple et libre, rien de directement concret n’en ressort. “Faudra-t-il formaliser davantage la CPE pour qu’il en sorte quelque chose ? Je ne sais pas”, s’interroge une source européenne. “Les chefs se parlent librement. Si on doit commencer à préparer des communiqués, tout va devenir beaucoup plus compliqué”, souligne une autre.

La CPE est toujours en rodage et l’édition espagnole avait des allures de sommet de transition. Le prochain sera organisé par le Royaume-Uni “pour qui c’est une excellente occasion de renouer des liens avec le continent hors du cadre de l’UE”. On peut s’attendre à ce que Londres mette beaucoup en œuvre pour que ce soit une réussite.