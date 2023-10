L’élargissement de l’UE et le syndrome du "plombier ukrainien" : "On risque de se retrouver sous tension"

“Nous ne voyons pas cet éventuel élargissement d’un bon œil, répond franchement Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC). Ce n’est pas la priorité aujourd’hui. La situation du marché du travail des pays candidats à l’adhésion est très différente de celle qu’on connaît dans l’Europe des Vingt-sept. Si on veut aller trop vite vers un élargissement, on risque de se retrouver en mauvaise posture en termes de cohésion sociale. Le niveau socio-économique des pays candidats est très différent, certains sont moins industrialisés. Leur marché du travail est encore très informel et les droits sociaux très faibles, avec une négociation collective peu développée.”

Un afflux de travailleurs qui va créer des tensions

La syndicaliste ajoute qu’avec “une liberté de circulation totale, on risque de faire face à un afflux de travailleurs et de se retrouver sous tension sur une série de questions sociales et économiques”. En outre, “élargir aujourd’hui sans réformer au préalable le mode de prise de décision au sein de l’UE, cela va complexifier encore le travail sur un pilier des droits sociaux, sur une agence européenne du travail, sur les salaires minimums, sur le degré de couverture des conventions collectives, sans même parler de la transition écologique”.

Quant aux éventuels effets bénéfiques pour un marché du travail en manque de main-d’œuvre, Mme Ska n’y croit pas. Selon elle, “on ne peut aborder la question de l’adhésion dans une logique de court terme. C’est un processus de long terme, une vision d’un avenir commun. Élargir n’est pas la priorité. Il faut d’abord revoir la gouvernance et travailler au renforcement de la cohésion européenne. ”

Pieter Timmermans, administrateur-délégué de la Fédération des entreprises de Belgique. ©Jean Luc Flemal

Pieter Timmermans, CEO de la Fédération des entreprises de Belgique, est sur la même ligne. “Approfondissement avant élargissement”, martèle-t-il, tout en précisant qu’il s’agit d’un avis personnel, car ni la FEB, ni Business Europe, l’association patronale européenne, n’ont encore arrêté de position.

Les leçons de 2004

À très court terme, “certains se réjouissent d’avoir une main-d’œuvre supplémentaire grâce à un nouvel élargissement”, argumente Pieter Timmermans. “Mais il faut réfléchir à plus long terme. Et puis, ces pays candidats doivent-ils rentrer immédiatement, comme on l’a fait la fois passée ? Ou bien peut-on imaginer un membership plus graduel ? ”

“Il y a des leçons à tirer de ce qui s’est passé il y a vingt ans, affirme le patron de la FEB. En 2004, notre marché intérieur n’était pas préparé à accueillir le “plombier polonais”. Il y avait une volonté politique de réunir l’Europe mais la situation économique était tellement diverse que cela a provoqué des problèmes de distorsion de concurrence. Les conséquences positives de l’élargissement arrivent seulement maintenant, avec un marché beaucoup plus large et parce qu’une directive européenne a imposé de respecter les conditions de travail et salariales du pays dans lequel on travaille. L’Europe doit renforcer son marché interne et s’assurer que les pays qui veulent la rejoindre acceptent de jouer le jeu de l’UE, sinon ce sera ingérable. Il faut éviter le big bang.”