"Si l’Ukraine intègre l’Union européenne, le prix du blé peut descendre à 150 euros la tonne, ce qui serait une catastrophe"

Henri Lhoest gère cette ferme depuis 1984, "époque à laquelle le prix du blé était supérieur à aujourd’hui, alors que les charges, elles, ont explosé. Rien que le tarif de l’engrais a triplé l’année dernière." Pendant qu’il observe son fils préparer le sol du champ de betteraves, il reçoit le SMS quotidien qui l’informe de l’évolution du cours du blé. "Mince, j’ai raté le wagon, j’aurais dû vendre mon blé il y a deux jours car je vise au minimum 200 euros la tonne, même si ce n’est pas assez." Pour lui, l’idéal est de vendre la tonne de blé à 250-300 euros. "Mais si l’Ukraine débarque, le prix du blé peut descendre à 150 euros la tonne, ce qui serait une catastrophe."

L’élargissement de l’Union européenne est un des sujets qui va beaucoup occuper les Vingt-sept dans les prochains mois et années. La Commission européenne présentera bientôt son rapport sur les pays candidats, dont fait partie le pays en guerre avec la Russie. Considéré comme "le grenier à blé de l’Europe", l’Ukraine réalisait avec l’Union européenne le quart des exportations mondiales des céréales au début des années 2020. Si l’Union intègre Kiev dans les (lointaines) années à venir, elle consoliderait ainsi sa place de première productrice mondiale de blé et pourrait remplacer la Russie en tant que première exportatrice mondiale.

Henri Lhoest produit notamment du blé. ©JC Guillaume

Jusqu’à 100 euros en moins par hectare

Si Henri Lhoest témoigne sincèrement sa solidarité avec le monde agricole ukrainien, il estime que deux problèmes se présenteront en cas d’adhésion. D’abord au niveau des aides compensatoires, octroyées à l’hectare dans le cadre de la Politique agricole commune (Pac). "Si les règles restent les mêmes, le budget de la Pac se retrouvera encore plus divisé, alors qu’il est déjà en constante baisse. On parle de 50 à 100 euros de moins par hectare [en sachant que 100 à 200 euros sont actuellement octroyés par hectare : NdlR]." Se basant sur un document européen, le Financial Times avance que selon les règles actuelles, l’Ukraine percevrait 96,5 milliards d’euros de la Pac sur un cycle budgétaire de sept ans. Les subsides agricoles accordés aux autres États membres seraient, eux, amputés de 20 %.

Pour le betteravier liégeois, si l’Ukraine intègre l’Union européenne, les aides devraient être liées à la personne et non l’hectare, la plupart des fermes ukrainiennes étant beaucoup plus grandes qu’en Belgique. "Certains ne vont même plus devoir travailler : imaginez trois associés qui exploitent 20 000 hectares. Ça revient à 2 millions d’euros d’aide pour un an…"

L’agriculteur pointe également l’absence des droits de douane. "Les milliers de tonnes de sucre exportées massivement par l’Ukraine vont inonder le marché européen, intensifier la compétition déjà accrue entre les pays et provoquer un effet dépressif sur nos prix… alors qu’on n’arrête pas de fermer des raffineries de sucre ici. À l’heure actuelle, il y a déjà un effet ciseaux. Tout coûte toujours plus cher alors qu’on vend nos cultures à des prix trop bas."

Pourquoi l’agriculture de l’Ukraine est-elle aussi productive ? Au-delà de la qualité de son sol et de "ses machines très compétitives", elle n’est pas soumise aux normes environnementales imposées aux agriculteurs de l’Union européenne, analyse Henri Lhoest. "Le réchauffement climatique a même rendu ses hivers moins rigoureux, ce qui lui a permis d’avancer la date de semis." Elle produit donc plus vite et à moindre coût.

À 25 ans, le fils de Henri Lhoest a récemment repris 25 % de l'exploitation familiale. ©JC Guillaume

"L’agriculture européenne se meurt"

Son adhésion à l’Union européenne serait donc "une mauvaise nouvelle, sauf si l’Europe promet de protéger son marché", juge-t-il. Mais Henri Lhoest n’est pas dupe : "Avec la première réforme de la Pac en 1992, on nous a fait croire que l’Union européenne allait faire des efforts pour préserver l’agriculture familiale. Elle a fait tout le contraire ! Elle n’a pas cessé de baisser le montant des aides, tout en imposant des conditions d’accès de plus en plus draconiennes, notamment avec le cahier des charges lié aux éco-régimes. La petite agriculture a trinqué !"

Avec sa stratégie de "libéralisme sauvage", l’Europe "a offert ses agriculteurs au monde entier", déplore le producteur de blé. Il tacle les traités de libre-échange conclus avec le Canada ou les pays sud-américains du Mercosur, alors que leurs conditions de production "sont en total désaccord avec les règles européennes. Pourtant on importe des bêtes d’Argentine et du sucre brésilien. L’Union européenne est le seul bloc qui désinvestit dans sa propre agriculture. Elle nous a asservis. Son agriculture se meurt petit à petit."

Henri Lhoest est donc "dans l’expectative" quant à l’avenir de sa ferme, ne présageant rien de bon pour l’agriculture belge en cas d’un élargissement à l’Ukraine.