Si l’Union ne se réforme pas, "à 30 ou à 32, ça ne fonctionnera pas"

L’Allemande dit vrai, mais son propos ne traduit qu’une partie de la réalité. “En l’état, il est déjà difficile de gérer efficacement les crises et de prendre des décisions stratégiques à vingt-sept”, lit-on ainsi dans le rapport sur la réforme et l’élargissement de l’Union élaboré par douze experts français et allemands, mandatés pour ce faire par Paris et Berlin. “Le système actuel atteint ses limites. À 30 ou 32 États membres, ça ne fonctionnera plus”, prédit un diplomate européen, posant un constat largement partagé dans l’Union, alors que la perspective d’un futur élargissement aux pays des Balkans, à la Moldavie et, last but not least, à l’Ukraine, prend corps. Aussi, “les discussions sur l’élargissement doivent-elles être couplées avec celles sur l’approfondissement”, a insisté le Premier ministre belge Alexander De Croo, à la veille du sommet européen informel qui débute ce jeudi à Grenade.

Davantage de monde à table

Certains problèmes à résoudre pour assurer le bon fonctionnement de l’UE sont d’ordre politico-arithmétique. Quel nombre maximal de députés peut compter le Parlement européen et comment répartir les sièges entre États membres ? Mais encore : le principe d’une réduction du nombre de commissaires à deux tiers des États membres, pourtant inscrit dans le traité de Lisbonne, et initialement programmé pour 2014, semble avoir vécu. “Le coût politique d’une réduction de la taille de la Commission est trop élevé. On ne peut pas y toucher”, avance Sylvain Kahn, historien et géographe de l’Union européenne, enseignant à Sciences-Po Paris (1). Même si à Bruxelles, un commissaire ne représente pas son État membre d’origine, “c’est très important pour plusieurs pays d’avoir un commissaire, d’être présent à table”, ajoute M. Kahn.

Comment faire dès lors pour qu’une Commission obèse de plus de trente membres ne perde pas en efficacité et en cohésion ? La réflexion peut s’étendre à la Cour de justice de l’UE et à la Cour des comptes européenne.

Que faire du principe des décisions à l’unanimité ?

La future augmentation du nombre de chaises autour de la table du Conseil des ministres de l’UE et du Conseil européen ravive également le débat sur la prise de décision à l’unanimité, toujours requise pour les sujets de politique étrangère et de sécurité, la fiscalité ou les questions budgétaires. Dans son discours de Prague du 29 août, le chancelier allemand Scholz s’est fait le porte-voix de ceux qui suggèrent de “passer progressivement au vote à la majorité (qualifiée : 55 % des États membres, représentant 65 % de la population, NdlR)” dans les domaines où l’unanimité est toujours la règle.

Varsovie et Budapest ont déjà opposé une fin de non-recevoir à cette proposition. “Il y a trop d’États membres pour lesquels c’est important de disposer d’un droit de veto”, admet notre diplomate européen. Chypre ou les pays baltes pourraient avancer des arguments recevables relatifs à leur sécurité nationale pour conserver cette carte, en politique étrangère.

“La question, c’est comment éviter de se retrouver dans des situations où un État membre fait usage de son droit de veto de façon éhontée pour obtenir des contreparties”, détaille le même interlocuteur. Varsovie et Budapest en donnent des exemples récurrents. Comme par hasard, il s’agit des deux pays qui ont vu le versement de fonds européens suspendus, en raison des attaques menées par leurs pouvoirs respectifs contre l’état de droit. En 2022, l’un et l’autre ont longtemps empêché l’adoption d’un accord européen sur l’imposition minimale des multinationales. La Hongrie bloque actuellement une enveloppe de 500 millions d’euros destinés à l’aide militaire à l’Ukraine parce que Kiev a placé une banque hongroise sur la liste des sponsors de guerre de la Russie.

Plutôt que livrer un combat politique pour tenter de décider… à l’unanimité d’en finir avec l’unanimité, peut-être serait-il plus pertinent “d’adapter le veto à une Europe à trente-cinq”, glisse Sylvain Kahn. Et de proposer des formules telles que celles d’un usage limité du droit de veto sur une période donnée (trois vetos maximum sur deux ans, par exemple), de sorte qu’il reste exceptionnel.

L’Europe aura besoin de davantage de moyens

Un autre sujet sur lequel il faudra travailler est celui du budget européen, actuellement plafonné à 1 % du produit national brut, et alimenté aux trois quarts par des contributions nationales. En l’état, il n’est pas conçu pour faire face aux défis substantiels que pose l’élargissement à des pays présentant des économies nettement moins performantes que celles des États membres. En particulier au géant ukrainien qui aura, de plus, d’immenses besoins pour sa reconstruction.

Le groupe d’experts franco-allemand se joint aux voix qui plaident pour une augmentation substantielle du budget européen, ainsi que pour la création de nouvelles, et véritables, ressources propres pour l’alimenter. “Le cadre financier pluriannuel (CFP) n’est pas fait pour répondre aux crises que l’on connaît”, glisse un autre diplomate européen. La proposition de la Commission pour le CFP de la période 2028-2034 devrait être présentée en 2025. “Elle devra déjà contenir des éléments prenant en compte les scénarios d’une Europe élargie”, poursuit la même source.

Une adhésion graduelle ?

L’une des difficultés de l’exercice auquel doivent se livrer est les Vingt-sept est que le timing de l’agenda de l’élargissement est incertain – même si le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré, en septembre, que l’Union devrait, elle, être préparée aux prochaines adhésions dès 2030. Les bouleversements géopolitiques, et l’agressivité russe au premier chef, ont conduit les Européens à relancer ce processus d’élargissement, pour lequel ils ne manifestaient plus guère d’appétit. Peut-être seront-ils amenés à repenser la manière dont ils le mènent, pour les mêmes raisons.

L’adhésion, insiste-t-on de toutes parts, doit rester basée sur les mérites des pays candidats. Mais faut-il attendre qu’ils aient coché toutes les cases avant de passer le seuil de la porte de l’Union. On sent ainsi poindre dans les Balkans une lassitude vis-à-vis d’un processus qui tire en longueur (pour de bonnes et de mauvaises raisons).

En mai 2022, Alexander De Croo avait plaidé pour que les candidats puissent déjà ressentir les bénéfices du marché européen ou de l’espace démocratique européen, sans attendre d’être des États membres à part entière, en participant à certaines politiques quand ils remplissent les conditions. “Il faut avancer, acquiesce Sylvain Kahn. Il n’est pas question de revenir sur les critères d’adhésion, mais il faut une adhésion graduelle qui ne soit pas seulement technique, mais aussi politique”, avec la participation des représentants des pays candidats aux décisions européennes qui les concernent. Le principe n’est pas sans risque. On peut se demander “quel sera le coût d’avoir à table des pays où la corruption et la culture de la guerre sont encore très présentes”, reconnaît Sylvain Kahn. Avant de conclure que “l’histoire nous apprend qu’on arrive toujours mieux à régler les problèmes qui se posent avec certains États au sein de l’UE qu’avec des pays qui sont en dehors”.

(1) Histoire de la construction de l’Europe depuis 1945, Presse universitaire de France