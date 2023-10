Disparition de Lina : le téléphone du petit ami, Tao, aurait été retrouvé sous une dalle de béton d’un garage abandonné

Le jeune homme était retourné sur les lieux le 29 septembre muni d’une ficelle et d’un aimant pour essayer de récupérer son téléphone. Toujours selon le Nouveau Détective, le portable de Tao a bien été retrouvé. “Le portable a été retrouvé. Il était tombé dans la gouttière, laquelle passe dans le bâtiment, sous la dalle. Ils ont donc cassé un bout de la dalle et ils ont récupéré le téléphone”, explique le propriétaire du garage.

À lire aussi

C’est sans doute une avancée dans l’enquête sur la disparition de Lina, puisque quelque temps avant de disparaître la jeune fille aurait envoyé une vidéo à Tao vers 11h20. Dans ce court clip, la jeune fille s’était filmée en marchant vers la gare en disant qu’elle était contente de rejoindre son petit ami. Les enquêteurs pourront ainsi analyser les images et peut-être voir si l’adolescente avait été suivie par une personne ou une voiture.

De plus, les conversations par message du couple pourraient éclaircir certaines zones d’ombre qui entourent cette relation au moment de la disparition de Lina. “Il n’y a pas besoin d’avoir le téléphone en main pour obtenir les données de géolocalisation, la liste des appels ou les heures de mises en service de l’appareil… En revanche, cela permet de retrouver des textos, des photos et des vidéos. Et surtout, de récupérer les messages échangés sur les réseaux sociaux car les GAFA ne sont pas forcément très coopératifs pour les fournir…”, explique un ancien commissaire de police judiciaire.