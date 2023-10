La Hongrie et la Pologne n’ont pas réussi à prendre en otage le sommet de Grenade avec le sujet de la migration

C’est outrancier et c’est faux – la décision a été prise selon les règles de la majorité qualifiée – mais le message est passé. “Nous n’avons pas peur des diktats qui viennent de Bruxelles et de Berlin”, a pour sa part déclaré le Premier ministre polonais Morawiecki, fidèle aux éléments de langage martelés par son parti ultraconservateur, Droit et Justice, dans la campagne électorale des législatives polonaises du 15 octobre prochain.

Une astuce pour contourner Orban et Morawiecki

L’entrée en matière des deux hommes a fait craindre qu’ils n’empoisonnent la discussion que devaient mener les dirigeants européens sur l’agenda stratégique de l’Union pour les cinq prochaines années, en y jetant le sujet de la migration. Celui-ci a bel et bien occupé les Vingt-sept durant l’après-midi – c’était aussi le souhait de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni – mais ne les a pas empêchés d’approuver, à l’unanimité, la déclaration de Grenade. “La Hongrie et la Pologne ont d’emblée annoncé qu’ils n’accepteraient rien sur le sujet, car cela ne les satisfera jamais”, raconte une source proche des discussions.

Le président du Conseil européen Charles Michel a évité l’obstacle, en sortant le passage sur la migration de la déclaration de Grenade, pour formuler une déclaration du président – un artifice utilisé quand un sujet ne fait pas l’unanimité, mais qu’il n’est pas envisageable de n’en rien dire. “Morale de l’histoire : en refusant une déclaration à vingt-sept sur la migration, la Hongrie et la Pologne ont obtenu le contraire de ce qu’ils recherchaient. Ils ont conforté le fait que les décisions sur la migration seront toujours prises par le Conseil (des ministres, NdlR) à la majorité qualifiée, et jamais au Conseil européen, puisqu’ils les bloqueront toujours”, fait observer la même source.

L’Union cherche des partenaires africains

La déclaration du président reflète l’avis de l’immense majorité des États membres sur la migration. Et notamment leur intention de développer le “volet externe” de la politique migratoire, à savoir la coopération avec les pays d’origine et de transit pour empêcher le départ, et surtout l’arrivée, de personnes cherchant à entrer dans l’Union. L’accord passé récemment avec la Tunisie fait partie de cette stratégie. Son efficacité reste à démontrer et le peu de cas que fait Tunis des droits fondamentaux des migrants fait froncer des sourcils en Europe. Dont ceux du Premier ministre belge De Croo qui a appelé à “améliorer ce genre d’accord”.

Lors de la conférence de presse finale, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a insisté sur la nécessité d’avoir une “approche globale avec les pays partenaires”, qui comprendrait notamment des investissements : 150 milliards d’euros de la stratégie européenne Global Gateways sont réservés aux pays africains, a-t-elle précisé.

La présidente de la Commission, comme Charles Michel et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à ses côtés, ont souligné que si l’Union entend lutter contre l’immigration irrégulière, elle aura également besoin de migration légale. En proposant à des pays africains d’ouvrir des voies légales de migration, l’UE bénéficierait d’un argument pour les inciter à la politique de retour des migrants n’ayant pas reçu le droit de demeurer en Europe, a plaidé Mme von der Leyen.

Pas d’échéance pour l’élargissement, mais la nécessité de se préparer

S’il n’y a pas eu d’unanimité sur la migration, les dirigeants des Vingt-sept ont, en revanche, approuvé le contenu de la déclaration de Grenade, qui trace les grandes lignes des priorités stratégiques de l’Union pour les années à venir. Parmi celles-ci : la compétitivité de l’économie via la réduction des dépendances, l’innovation ; la sécurité et la défense ; un engagement accru de l’UE au niveau mondial et, bien sûr, le futur élargissement de l’Union aux pays des Balkans, à la Moldavie et à l’Ukraine. Lancée à Grenade, la discussion n’est en encore qu’à un stade embryonnaire et elle se poursuivra dans les mois et années à venir.

”Quel type d’élargissement doit se faire ? Est-ce que c’est tout le monde au même rythme ? Les adhésions seront-elles progressives ?”, a interrogé M. Sanchez. Le document ne reprend pas la date de 2030, à laquelle l’Union devrait être prête à accueillir de nouveaux membres, selon Charles Michel. Bien qu’il ait exprimé son souhait “d’aller vite”, le président français Macron estime qu’il est “trop tôt” pour fixer une échéance. Alexander De Croo a exprimé ses doutes qu’il soit possible d’élargir l’Union dès 2030, soulignant le travail gigantesque qui attend les pays candidats ont un pour satisfaire aux critères d’adhésion, mais aussi le travail que l’Union doit effectuer sur elle-même pour pouvoir continuer à fonctionner à plus de trente États membres. “Nous ne pouvons pas faire cela sans préparation, et aujourd’hui ni eux ni nous ne sommes prêts”, a insisté le Belge.

Certains États membres soutiennent la date de 2030, d’autres pas, a posé Charles Michel. “Ce qui est important, c’est de cesser de procrastiner, dans ce contexte de guerre de la Russie contre l’Ukraine, et de montrer à ceux qui souhaitent nous rejoindre que nous sommes sérieux”.