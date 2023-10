Un supermarché français offre une réduction spéciale… pour les Belges

À lire aussi

Près de la moitié des clients qui fréquentent le magasin le jeudi sont belges. “Le jeudi des Belges” représente entre 25 et 28 % du chiffre d’affaires de la semaine. Pour Cyril Alips, le directeur du magasin, cela s’explique par la proximité géographique de la frontière belge et par l’important taux d’inflation que subit la Belgique, qui crée de grande différence de prix avec nos voisins. En septembre, l’inflation sur les produits alimentaires s’élève à 11,43 % en Belgique contre 9,6 % en France. En plus de la réduction accordée, les Belges bénéficient donc de prix moins chers.

Heureusement pour les clients français, la même journée de réduction leur est dédiée tous les mardis.