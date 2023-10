En France, le groupe LFI crée la polémique sur la situation en Israël

Le leader du parti Jean-Luc Mélenchon a expliqué que "toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose: la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même". "Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer", a-t-il ajouté sur la plateforme X.

Une prise de position encore appuyée par le député LFI Louis Boyard: "Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'Etat israélien et celle de groupes armés palestiniens".

Ces déclarations de LFI au moment où la classe politique française quasi-unanime condamnait les attaques du Hamas ont suscité la colère d'élus socialistes, alliés du parti de Jean-Luc Mélenchon au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).

"Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrivent. C'est une constante du discours antisémite", a ainsi répondu la sénatrice PS Laurence Rossignol à Louis Boyard.

"Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l'impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahu... vous me dégoûtez. Qu'on en trouve à gauche est insupportable", s'est emporté le député socialiste Jérôme Guedj.

Le président de la Cour des comptes et ex-ministre socialiste Pierre Moscovici est sorti de sa réserve pour juger "aussi choquant que désespérant" le positionnement de LFI.

Parmi les insoumis, le député François Ruffin, l'un des candidats potentiels à la présidentielle de 2027, s'est distingué de ses camarades de parti en exprimant "une condamnation totale de l'attaque du Hamas".