Le Luxembourg s’apprête à vivre une élection à l’issue indécise: "Tous les scénarios sont possibles"

La vice-Première ministre socialiste chargée de la Santé, Paulette Lenert espère devenir la première femme à diriger le gouvernement du Grand-Duché. ©AFP or licensors

À deux jours des élections législatives du 8 octobre, au cours desquelles 265 000 électeurs se rendront aux urnes pour renouveler le Parlement unicaméral, il est cependant impossible de prédire quels partis composeront le prochain gouvernement, ni qui le dirigera. “Tous les scénarios sont possibles en fonction des pertes et des gains, non seulement des trois partis de la coalition, mais aussi de l’opposition”, souligne le politologue Philipe Poirier, de l’Université du Luxembourg. Chaque siège comptera.

Les chrétiens-sociaux brûlent de retrouver le pouvoir

La majorité de la coalition gouvernementale sortante, rassemblant les libéraux, les socialistes et les Verts ne tient qu’à un fil : elle réunit 31 des 60 députés que compte le Parlement unicaméral du Grand-Duché. Avec 21 élus (pour 12 au DP de M. Bettel, 10 au LSAP et 9 aux Verts), le CSV reste la formation la plus importante du pays. Depuis la fin de Seconde guerre mondiale tous les Premiers ministres ont été issus de ses rangs, hormis une parenthèse dans les années 70 et l’actuelle ère Bettel. C’est peu dire que le CSV, condamné à l’opposition depuis la démission de Jean-Claude Juncker fin 2013, ronge son frein.

Luc Frieden, à droite, veut absolument ramener les chrétiens-sociaux au pouvoir, après dix ans d'opposition. ©AFP or licensors

Il est crédité par le sondage TNS-Ilres de 28,3 % des voix contre 19,8 % au LSAP de la populaire Paulette Lenert et 17,4 % aux libéraux du Premier ministre sortant. Le CSV a dit son souhait d’entrer (et idéalement, de diriger) un exécutif bipartite, mais en fonction des sondages, ce sera impossible. Le prochain gouvernement devrait compter au moins trois partis, peut-être quatre. “La chose la plus importante pour le CSV est de revenir au gouvernement. Tout le reste peut être négocié”, a admis Luc Frieden dans un entretien accordé au quotidien L’Essentiel. S’il ne progresse pas ou même perd un ou deux sièges, “il pourrait décider d’abandonner le poste de Premier ministre et de plutôt chercher à obtenir des ministères importants, comme les Finances”, confirme Philippe Poirier.

Les résultats des petites formations, comme le Parti pirate, donné en hausse, et l’ADR (droite conservatrice), susceptibles de prendre des sièges aux partis de gouvernement pourraient “rendre plus complexe la formation d’une coalition”.

Le Premier ministre libéral Xavier Bettel, ici au sommet de la Communauté politique européenne, conserve une cote de popularité appréciable auprès des Luxembourgeois. ©AFP or Licensors

La crise du logement, première préoccupation des Grand-Ducaux

Le nouveau gouvernement, quel que soit, aura pour tâche de répondre aux préoccupations les plus pressantes de la population. “Le thème qui écrase tous les autres, c’est le logement”, expose M. Poirier. Les prix du marché, tant à l’achat qu’à la location, grimpent en flèche, au point que certains Luxembourgeois s’installent dans des pays voisins, le logement étant devenu inabordable dans leur nation de propriétaires.

Selon les données de l’Observatoire de l’habitat, le prix des terrains a connu une hausse cumulée de 136,5 % entre 2010 et 2021. Le prix moyen au mètre carré pour une nouvelle construction est de 8634 euros ; de 9813 euros/m2 pour les constructions en cours. Toujours selon l’Observatoire de l’habitat, les loyers demandés pour de nouveaux contrats ont augmenté de 11 % entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. “C’est un sujet qui touche à la propriété, au loyer, au crédit hypothécaire, mais aussi chauffage, à l’énergie, à l’aménagement du territoire”, complète M. Poirier.

L’autre principal terrain sur lequel les Grand-Ducaux attendent le politique est celui de l’inflation et du pouvoir d’achat – aussi paradoxal cela puisse-t-il sembler dans le pays qui affiche le produit intérieur brut par habitant le plus élevé de l’Union européenne.

Près de la moitié de la population ne vote pas

Pendant que les citoyens luxembourgeois effectueront leur devoir, obligatoire, de voter, les résidents étrangers, qui représentent un peu plus de 47 % de la population du Grand-Duché, pourront vaquer à leurs occupations. Lors d’un référendum organisé en 2015, les Luxembourgeois avaient rejeté à 80 % l’extension du droit de vote aux législatives aux ressortissants étrangers installés dans le pays depuis au moins dix ans.

Cette situation ne manque pas d’interroger sur la représentativité du personnel politique luxembourgeois. “Les parlementaires luxembourgeois, tous partis confondus, sont conscients qu’ils ne représentent pas seulement les citoyens qui votent pour eux, assure M. Poirier. Cela n’empêche pas cette situation de poser un problème dans le fonctionnement de la démocratie luxembourgeoise”.