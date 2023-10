Qui est Josette Torrent, la plus jeune résistante de France? "Personne ne se méfie d’une petite fille"

Josette naît à Perpignan en 1930. Quelques années plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. En 1942, Josette rejoint alors la résistance française à la demande de son père, Michel Torrent. Il est lui-même agent de renseignement du Réseau Gallia et sollicite l’aide de sa fille qui ignorait tout de sa double vie. “Il venait de faire un malaise ; il m’a alors confié qu’il avait un document très important à transmettre et qu’étant donné l’état dans lequel il se trouvait, il lui était impossible de le faire… il m’a donc demandé de m’en occuper à sa place”, explique-t-elle à nos collègues de Brut. À peine âgée de 12 ans, Josette devient donc agent de liaison, ce qui fait d’elle l’une des plus jeunes résistantes françaises. Elle fait vœu de silence et ne le rompra que des années plus tard en 1993.