Après l'attaque du Hamas, les sorties de cadres La France Insoumise suscitent malaise et indignation : "Un discours antisémite"

“Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu’elle-même, a déclaré Jean-Luc Mélenchon sur X. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s’imposer. ”

“Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine, a quant à lui écrit le député Louis Boyard. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l’État israélien et celle de groupes armés palestiniens. ”

Dans son communiqué, le groupe parlementaire LFI présidé par la députée Mathilde Panot a d’emblée souligné que “l’offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas [intervenait] dans un contexte d’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem Est”.

Cette absence de condamnation ferme a provoqué l’ire de nombreux élus, de la majorité présidentielle notamment, qui ont aussi accusé LFI de justifier l’attaque du Hamas et relevé que, dans ces déclarations, le Hamas n’a jamais été qualifié d’organisation terroriste, alors qu’il est reconnu comme tel par l’Union européenne, les États-Unis et le Canada.

“On ne peut pas dans le contexte actuel renvoyer dos à dos le Hamas et un État démocratique victime d’une attaque terroriste”, a soutenu la Première ministre Élisabeth Borne (Renaissance) sur BFMTV, qui a dénoncé les “ambiguïtés révoltantes” et une forme de “complaisance” d’une partie de LFI. “Les positions de La France insoumise sont bien connues, avec de l’antisionisme”, qui est “parfois une façon de masquer une forme d’antisémitisme”.

Fissure au sein de la Nupes, et même de LFI

Même à gauche, des personnalités politiques se sont montrées outrées. “Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l’impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahou… vous me dégoûtez”, a réagi le député socialiste Jérôme Guedj.

La sénatrice socialiste Laurence Rossignol, elle, a repris Louis Boyard de volée sur les réseaux sociaux, sur le ton de l’ironie. “Les juifs sont toujours responsables de ce qui leur arrive. C’est une constante du discours antisémite. ”

Le feu couve au sein de la coalition de gauche, la Nupes, où les socialistes, les écologistes et les communistes ont très vite condamné l’attaque du Hamas, tout comme l’a d’ailleurs fait le député insoumis François Ruffin, qui s’est ainsi une nouvelle fois démarqué de la ligne mélenchoniste. “Morts, blessés, prises d’otages : condamnation totale de l’attaque du Hamas. Les images qui nous parviennent, leur violence, sont insoutenables”, a écrit l’élu de la Somme dans un message relayé par d’autres cadres LFI, dont le député Alexis Corbière, avant de regretter “que la réponse soit dans les mains du gouvernement israélien le plus brutal depuis 30 ans”.

Face aux critiques, Jean-Luc Mélenchon a accusé Elisabeth Borne de “profiter de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre LFI”. Ce lundi matin sur France 2, le coordinateur de LFI et député Manuel Bompard a, finalement, condamné, “bien évidemment”, l’attaque du Hamas, tout en déplorant que les mots “paix” et “cessez-le-feu” n’apparaissent pas dans les communiqués de la diplomatie française.