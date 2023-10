Attaques du Hamas en Israël: un commissaire européen fait une sortie sur les réseaux sociaux, confusion autour de l’aide de l'UE aux Palestiniens

L'objectif était clair : durcir le ton . Et s'assurer qu'aucun centime européen ne se retrouve dans les poches de ce mouvement terroriste, au pouvoir à Gaza, même si plus tôt dans la journée la Commission assurait que "l'UE ne finance ni directement ni indirectement le Hamas". L'annonce a cependant créé la surprise et la confusion, alors que le sujet devait être débattu mardi par les Vingt-sept. "La décision n'est que celle de Varhelyi et cela va mal passer auprès de certains États membres", anticipait une source européenne. En effet, seules l'Allemagne et l'Autriche ont décidé de suspendre leur soutien bilatéral. À l'inverse, le Luxembourg et l'Espagne ont été les premiers à exprimer leur mécontentement avec la décision de l'exécutif européen. La Belgique a aussi confirmé qu'elle continuera à fournir une aide humanitaire et au développement aux Palestiniens, alors que "les besoins humanitaires ne feront qu'augmenter", avec les représailles israéliennes. Il est important que nous n'agissions pas dans la précipitation. "Nous devons continuer à faire la distinction entre les terroristes et la population en général" et "nous continuerons à plaider pour que l'UE s'engage en faveur d'une paix durable en Israël et en Palestine. L'arrêt de l'aide humanitaire n'y contribue certainement pas" , a insisté Caroline Gennez, ministre belge de la Coopération au développement.

C'est aussi l'opinion de Janez Lenardic, commissaire à la Gestion des crises, qui n'a pas hésité, lui, à maintenir l'aide humanitaire européenne aux Palestiniens (une enveloppe différente de celle pour le développement). Vers 18h, le Slovène déclarait ainsi sur le réseau social X : "Bien que je condamne très fermement l'attaque terroriste du Hamas, il est impératif de protéger les civils et de respecter le droit international humanitaire." Une réponse à peine voilée à son collègue Varhelyi."L'aide humanitaire de l'UE aux Palestiniens dans le besoin se poursuivra aussi longtemps que nécessaire", a-t-il insisté.

La confusion régnait donc en Europe sur la question générale du soutien à la population palestinienne. Le sujet sera certainement abordé ce 10 octobre, lors de la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept, convoquée par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, à Oman.Cette discussion se tiendra en effet à Mascate, après une réunion de l'UE avec le Conseil de coopération du Golfe, qui réunit l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar. Prévu de longue date à Mascate, ce rendez-vous aussi se retrouve axé sur le conflit israélo-palestinien.