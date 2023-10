En Slovaquie, le revenant Robert Fico est au seuil du pouvoir

Avec 42 députés pour son parti, le SMER, sur les 150 sièges que compte le Conseil national, il doit et espère rallier à lui deux des sept partis parlementaires : Voix (Hlas) arrivé troisième avec 15 % (27 sièges) et le Parti national slovaque (SNS) qui avec ses 6 % a été le dernier des sept partis à pouvoir se hisser au Parlement (10 sièges). Gouverner avec les nationalistes du Parti national slovaque ne posera pas de difficulté à M. Fico, qui l’a déjà fait par le passé, en dépit de l’appartenance du SMER à l’internationale socialiste et au groupe des Socialistes et démocrates européens, qui continuent de le tolérer dans leurs rangs.

Une alternative libérale ?

Les choses sont plus compliquées avec le parti social-démocrate Hlas de Peter Pellegrini. C’est paradoxal, car les deux formations ciblent le même électorat, essentiellement les retraités et les personnes en difficulté socio-économique. Mais les relations entre Peter Pellegrini et Robert Fico sont compliquées. Ce dernier a été son mentor, et c’est pour s’en émanciper qu’il a fondé son propre parti social-démocrate en 2020 après lui avoir succédé deux ans à la tête du gouvernement. Or, en douze années au poste de Premier ministre, Fico a démontré sa capacité à vampiriser ses partenaires de coalition.

Dans la position du faiseur de roi, Peter Pellegrini fait monter les enchères en réclamant le poste de Premier ministre, ainsi que plusieurs ministères d’importance. Le caricaturiste Danglar résume bien la situation dans le journal Dennik N en le dessinant avec des oreilles et une queue de chien, mais refusant d’obéir à son maitre, Robert Fico.

Si M. Fico ne cède pas aux exigences de Peter Pellegrini et que ce dernier ne se contente pas de la présidence du Parlement en lot de consolation, la Slovaquie progressiste (PS) peut entrer en scène. Théoriquement, si le duo Fico-Pellegrini échoue à s’entendre, ce parti centriste et libéral arrivé en seconde position avec 18 % a les moyens de monter un gouvernement majoritaire au Parlement, avec les sociaux-démocrates de Hlas, les libéraux-conservateurs de Liberté et Solidarité (SaS) et les chrétiens-démocrates de KDH.

Instabilité chronique

Depuis l’assassinat du journaliste Jan Kuciak en février 2018, qui avait fait chuter Robert Fico après douze années discontinues au pouvoir, la Slovaquie a purgé ses institutions de dizaines de fonctionnaires corrompus, au sein de la police et de la justice, mais a échoué à retrouver une stabilité politique. Outre son nationalisme et ses transgressions mâtinées de complotisme et de déclarations anti-ukrainiennes et pro-russes, Robert Fico a multiplié ses promesses de protection et de stabilité face à une hypothétique coalition libérale novice. De quoi faire oublier les nombreuses mises en inculpation pour faits de corruption dans son camp ces dernières années.

Donné pour mort politiquement il y a un an encore, il se trouve donc de nouveau aux portes du pouvoir. Dans ce contexte de grand nettoyage, le ministère de l’Intérieur et le poste de chef de la police sont particulièrement prisés et sensibles. M. Fico ayant la justice aux trousses dans l’une des nombreuses affaires de corruption qui ébranlent le pays, ses adversaires craignent qu’une de ses premières mesures soit de placer des hommes de confiance aux postes clés de la police et de la magistrature, pour garantir son impunité.

Un axe anti-ukrainien Budapest-Bratislava ?

Durant la campagne, Robert Fico a plusieurs fois repris à son compte le récit du Kremlin faisant des Ukrainiens les véritables fauteurs de guerre : “La guerre en Ukraine a commencé en 2014, lorsque les nazis et les fascistes ukrainiens ont commencé à assassiner des citoyens russes dans le Donbass et à Louhansk”, a-t-il par exemple déclaré.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán l’a félicité pour “sa victoire incontestable” ajoutant qu’il est “toujours agréable de travailler avec un patriote”. En Hongrie, la presse pro-gouvernementale se réjouit de la perspective de voir son voisin rejoindre le camp des pays qui refusent d’envoyer des armes en Ukraine, qui ne compte que la Hongrie et depuis peu la Pologne – même si cela pourrait être temporaire, ce pays se voulant être un grand allié de Kiev, malgré leurs récentes tensions diplomatiques.

Le duo magyaro-slovaque ne pèserait pas assez pour infléchir la position européenne vis-à-vis de Kiev, mais les regards se tournent à présent vers Varsovie, où il n’est pas totalement exclu que les élections législatives le 15 octobre accouchent d’une coalition du Droit et Justice (PiS) et de Confédération (Konfederacja), une extrême-droite virulemment anti-ukrainienne qui, elle, pourrait véritablement changer la donne européenne.