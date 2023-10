”C’est un énorme échec pour Israël et une énorme réussite pour le Hamas”, regrette Kobi Michael, chercheur du think-tank INSS de Tel-Aviv auprès de l’Agence France Presse. “Nous n’étions pas préparés et encore, je reste politiquement correct. Pour lancer une telle opération, vous devez avoir beaucoup de préparation, de planification, de coordination et vous devez avoir des perspectives ou des objectifs significatifs.”

Il est trop tôt pour expliquer comment le Hamas a organisé un assaut aussi conséquent, et si l’Iran a directement soutenu cette offensive ou pas. Selon les États-Unis, qui suivent évidemment de près l’escalade actuelle de cette guerre, aucun élément ne permet de l’affirmer pour l’instant.

L’USS Gerald Ford en Méditerranée orientale

Dès dimanche, lendemain de l’attaque du Hamas contre Israël, Washington a demandé au groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford de faire route vers la Méditerranée orientale. L’énorme navire doit jeter l’ancre au large des côtes israéliennes.

Ce déplacement tactique est perçu comme une mise en garde envers des pays comme la Syrie ou l’Iran, qui pourraient être tentés de lancer une offensive contre Israël, note BFM.

Le plus grand porte-avions du monde

L’USS Gerald R. Ford (CVN 78), inauguré en 2017 par Donald Trump, est le plus grand porte-avions du monde. Ce véritable camp militaire lâché en mer peut par sa simple présence, même à plusieurs centaines de kilomètres, influencer une situation qui dégénère.

En quelques chiffres : 112 000 tonnes, 333 mètres de long (Charles de Gaulle, le plus grand porte-avions d’Europe, mesure 262 mètres), une vitesse de 30 nœuds, soit 55,6 km/h contre (27 nœuds, soit 50 km/h pour le Charles de Gaulle) et un investissement de 13 milliards de dollars.

Encore quelques chiffres : 4 600 marins, 75 avions de chasse, un pont d’envol de 20 000 mètres carrés (3 terrains de football). C’est une forteresse qui se dirige vers le conflit israélo-palestinien.

Lors de sa première mission, il y a un an maintenant, l’amiral Daryl Caudle, commandant des Forces navales américaines, avait déclaré que l’USS Gerald Ford était déployé pour “démontrer ses capacités létales sans rivales dans tous les domaines”.

