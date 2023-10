Les Verts luxembourgeois entraînent la coalition dirigée par Xavier Bettel dans leur chute

Pour les libéraux et les socialistes, le bilan des élections législatives luxembourgeoises du 8 octobre pourrait se résumer à la formule suivante : à qui gagne perd. Le Parti démocratique du Premier ministre est sortant Xavier Bettel a recueilli 18,7 % des suffrages, pour 16,9 % il y a cinq ans, et occupera quatorze des soixante sièges du Parlement, soit deux de plus que lors de la législature écoulée. Emmené par la populaire vice-Première ministre Paulette Lenert, le Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LASP) est également en progrès : il passe de 17,6 % à 18,9 % des voix et gagne un siège, ce qui aurait pu conduire leur tête de liste à devenir la première femme de gouvernement du Grand-Duché. Pour dei Greng/Les Verts, troisième partenaire de la coalition sortant, en revanche, c’est la Berezina. Ils dégringolent de 15,1 à 8,5 % et perdent cinq des neuf sièges qu’ils occupaient. Ils sont les seuls à avoir perdu des sièges dans un scrutin qui a vu le Parti Pirate et le parti de droite conservatrice ADR en faire de même. Résultat des courses : il manque un siège à la majorité sortante pour être reconduite.