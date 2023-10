À la fois très solidaires d’Israël et soucieux du sort des civils palestiniens, les Européens pèsent leurs mots face à une escalade inévitable

“L’Union européenne est solidaire d’Israël, qui a le droit de se défendre conformément au droit international”, avait ainsi déclaré dès samedi Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Cette position commune aux États membres a été réitérée mardi, à l’issue d’un premier débat des ministres des Affaires étrangères, organisé mardi à Oman. M. Borrell a cependant noté que “toutes les décisions prises par Israël” ne sont pas en ligne avec le droit international, citant le fait d’avoir coupé l’eau et l’électricité vers Gaza.

Au moins treize ministres, dont la Belge Hadja Lahbib étaient présents sur place à Mascate, les autres ayant participé par vidéoconférence à cette réunion d’urgence. Celle-ci s’est tenue en marge d’une rencontre prévue de longue date entre l’UE et le Conseil de coopération du Golfe, qui réunit l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar. Un rendez-vous qui tombait aussi à point nommé, dans le contexte de l’escalade israélo-palestinienne, au vu de l’influence de certains de ces pays, surtout du Qatar, sur le Hamas. “Nous devons unir nos forces pour désamorcer la situation en Israël/Palestine”, a ainsi plaidé M. Borrell, mardi, se félicitant d’une déclaration commune “forte”. Celle-ci “condamne toutes les attaques contre les civils”, rappelle “les principes universels du droit humanitaire international” et souligne qu’il est “urgent de trouver une solution politique à la crise”.

Echec de communication de la Commission

De leur côté, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept auront cherché à recalibrer le message européen, qui a déjà connu un premier dérapage lundi. Une majorité écrasante d’États membres estiment que “ce serait une grave erreur d’arrêter le soutien” à la population palestinienne, a constaté Josep Borrell, citant l’exception de deux ou trois pays. “Tous les Palestiniens ne sont pas des terroristes. Une punition collective contre tous les Palestiniens serait injuste, improductive et irait à l’encontre de nos intérêts”, a-t-il insisté.

Ces propos font référence à l’échec monumental de communication de la Commission européenne, au sujet des fonds européens destinés aux Palestiniens. Lundi, Oliver Varhelyi, commissaire au Voisinage, avait en effet décidé de suspendre et d’examiner l’aide au développement pour la Cisjordanie et Gaza – ce, “sans consultation du Collège des commissaires”, comme l’a confirmé mardi l’exécutif européen, avouant “un manque de coordination”. Plusieurs États membres, dont la Belgique, le Luxembourg, l’Italie, ont contesté la décision de M. Varhelyi, qui a aussi fait des vagues au sein même de l’exécutif européen.

La Commission a fini par rétropédaler, mais le mal est fait. “C’est une communication politique, idéologique et irréfléchie qui va peser sur la façon dont est perçue l’UE, y compris dans le Sud Global. Le message est désastreux”, fulmine une source européenne. Une réexamination des bénéficiaires de ces fonds laisse en effet entendre qu’un risque de détournement par le Hamas existe. Mais surtout “couper l’aide à la population palestinienne, c’est contraire à tous les principes défendus par l’Union. On confirme ici ce qui nous est reproché (par d’autres pays), à savoir un deux poids deux mesures sur l’application de ces valeurs”, dénonce la même source.

Vieilles divergences entres les Vingt-sept

En réalité, Oliver Varhelyi a agi non pas en commissaire européen, mais en hongrois et bon soldat de celui qui l’a nommé : le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui affiche une politique ultra pro-israélienne. “C’est une faute très grave”, souligne Nathalie Loiseau, eurodéputée française du groupe Renew Europe, se demandant ce que la présidente Ursula von der Leyen “attend pour démettre un commissaire qui a porté aussi gravement atteinte à l’image de l’Union”. “L’heure est à la solidarité avec la population israélienne qui est traumatisée. Et l’heure est aussi à ne pas mélanger un groupe terroriste, le Hamas, avec la population palestinienne”, ajoute Mme Loiseau, membre de la commission Affaires étrangères au Parlement européen, où un débat à ce sujet s’est tenu à huis clos – fait rare- mardi matin.

Cet épisode aura en tout cas illustré les divergences entre les Vingt-sept sur la question israélo-palestinienne, “qui est depuis toujours la plus clivante de toutes”, rappelle un diplomate. “Il y a presque autant de positions là-dessus que d’États membres”, plus ou moins proches d’Israël, plus ou moins sensibles à la cause palestinienne. Le sujet a d’ailleurs été longtemps éludé lors des discussions entre ministres des Affaires étrangères, malgré les demandes de certains pays, dont la Belgique, pour la remettre à l’agenda. “On se retrouve du coup sur le pied de guerre à se pencher sur des questions qu’on aurait pu régler avant”, regrette la même source.

Samedi, plusieurs pays, dont l’Irlande, le Luxembourg et le Danemark, auraient voulu que l’UE appelle d’emblée à la désescalade, quand d’autres, à commencer par l’Autriche, ont estimé que cela aurait été malvenu, vu la terreur subie par Israël. “Il y a une question de timing pour chaque message”, avoue un diplomate européen. Cette question sera cruciale dans la réaction de l’UE à la contre-offensive israélienne. Quand considérera-t-on qu’Israël dépasse les limites de son droit à se défendre pour verser dans la vengeance aveugle contre les Palestiniens ? “Ce sera difficile, pour les Européens” de s’accorder sur ce point, anticipe un diplomate. D’autant que les États-Unis, premier allié de l’Europe, ont eux opté pour un soutien indéfectible et inconditionnel à l’État hébreu. Mais “on ne pourra pas soutenir aveuglément Israël s’il rase complètement Gaza”, considère un autre insider.

Mardi, l’Onu estimait qu'” il existe déjà des preuves évidentes que des crimes de guerre ont pu être commis” par les deux parties au conflit. “À l’heure actuelle, le nombre de victimes à Gaza augmente et la situation humanitaire est désastreuse. Nous devrons donc soutenir davantage, et non pas moins” les civils palestiniens, a estimé M. Borrell.

L’Europe face à un monde incertain

De manière générale, "l'UE devrait jouer un rôle plus actif dans le rétablissement du processus de paix et de la solution des deux États", souligne Hilde Vautmans, eurodéputée belge de Renew Europe, présente au débat du Parlement européen mardi matin. Mais pour l'heure, quelle qu’elle soit, la position européenne restera peu audible dans ce conflit. Un paradoxe, quand on mesure le volume important d’échanges commerciaux avec Israël et les fonds accordés aux Palestiniens – dont l’UE est le principal bailleur de fonds. M. Borrell avait d'ailleurs invité le ministre des Affaires étrangères israélien ainsi que celui de l'Autorité palestinienne à participer à distance à la réunion européenne mardi. Mais aucun des deux n'a répondu présent.

Depuis un moment, "nous avons tourné le dos à ce Proche Orient qui est pourtant si proche”, observe Nathalie Loiseau. Au-delà des divergences entre États membres, ce désengagement s’explique aussi par le fait que “nous vivons en paix et que nous avons du mal à comprendre que partout ailleurs, la paix est extrêmement fragile”, poursuit l'eurodéputée.

Or cette réalité s’impose toujours plus aux Occidentaux. Le conflit israélo-palestinien sera également abordé lors d’une réunion des ministres de la Défense de l’Otan, prévue à Bruxelles ce mercredi et jeudi. Leur homologue israélien a été invité à faire le point sur la situation par vidéoconférence. Car cette escalade se déroule non loin des frontières sud du territoire de l’Alliance (qui inclut la Turquie). Surtout, elle s’inscrit dans une tendance générale inquiétante, après la guerre en Ukraine, la flambée des tensions dans les Balkans et la succession de coups d’État dans le Sahel.