Si l’enquête est passée de “disparition inquiétante” à “enlèvement de mineur de 15 ans et séquestration”, la piste de l’accident n’est cependant pas exclue. “Ce n’est pas parce qu’on présume que l’enfant a été victime d’un crime qu’on ne poursuit pas les investigations sur le versant accident”, rappelle Jacques Dallest, un magistrat dans 20 minutes.

D’autant plus que, dans les mois qui arrivent, le décor du Haut-Vernet va se muter en raison de l’automne et de l’hiver. Les recherches devraient alors reprendre pour analyser un nouveau terrain. “Les chiens, les battues, les drones, ce n’est pas infaillible… démarre François Daoust, ancien directeur de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale en détaillant, sans végétation, le terrain apparaît sous un autre jour et il est assez fréquent qu’on retrouve des corps à cette période”, rapporte le Midi Libre.