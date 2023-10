Keir Starmer dévoile comment il veut faire du Labour le “parti de l’espoir”

Au menu de ses “réformes” et “transformations”, figure la promesse de donner au système de santé la capacité d’organiser deux millions de rendez-vous médicaux et 700 000 rendez-vous de dentistes supplémentaires par an, tandis que la prévention des maladies, et en particulier du cancer, deviendra une priorité. Le droit du travail sera renforcé et les conditions de travail améliorées. Un million et demi de nouveaux logements seront construits au cours des cinq années de son premier mandat, parallèlement à de nouvelles infrastructures. Enfin, le statut de non domicilié, qui permet aux riches étrangers de ne pas payer d’impôts au Royaume-Uni sur leurs revenus étrangers, sera supprimé.

Le flou se dissipe autour du message travailliste

Ces propositions concrètes visent à donner du corps à un message travailliste jusqu’alors très flou et ainsi à convaincre les Britanniques, dont le niveau de vie a reculé depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010. Même si le Labour bénéficie de quinze à vingt points d’avance sur les tories dans les sondages, il le doit avant tout à la répulsion provoquée par le parti au pouvoir.

Les promesses de Keir Strarmer doivent également apporter la stabilité et la cohérence réclamées par les investisseurs et les patrons d’entreprises, en colère après la décision la semaine dernière du Premier ministre Rishi Sunak d’annuler la ligne de train à grande vitesse entre Birmingham et Manchester. “Starmer était convaincant lors de sa rencontre lundi matin avec les entreprises, a témoigné l’un d’entre eux, désireux de rester anonyme. Pour la première fois de ma vie, je pense que je voterai pour son parti et pas pour les tories.”

L’ambiance dans le centre de conférence de Liverpool a d’ailleurs tranché avec celle du congrès du parti conservateur, qui se tenait la semaine dernière à Manchester. L’optimisme et l’unité avaient remplacé la morosité et les divisions internes. Dans les couloirs, les députés travaillistes avançaient le sourire aux lèvres, le pas affirmé et le regard confiant. Nul doute : ils se préparent à accéder au pouvoir lors de l’élection générale prévue l’an prochain.

Leur assurance a été renforcée par la spectaculaire victoire jeudi dernier du candidat travailliste lors de l’élection partielle de Rutherglen and Hamilton West, en Écosse, où le Labour est passé de 34,5 % à 58,6 % des votes. Ce résultat lui laisse entrevoir la possibilité de prendre plusieurs dizaines de sièges à un Parti national écossais (SNP) en pleine tourmente. Keir Starmer n’a d’ailleurs pas manqué de souligner l’alignement des étoiles en faveur des siens : “L’Écosse peut ouvrir la voie à une victoire du parti travailliste.”

Mise en garde contre la suffisance

Pourtant, les députés ont martelé lors de chacune de leurs interventions qu’ils ne sont pas “suffisants” parce que “la confiance des électeurs doit être gagnée”. Le spectre de la défaite de 1992 demeure profondément ancré dans la mémoire des élus et militants de l’époque. Grand favori, Neil Kinnock s’était à la surprise générale fait balayer par John Major, le successeur conservateur de Margaret Thatcher, après un retournement tardif de l’opinion publique.

Pour éviter un tel scénario, la direction a évité d’aborder certains sujets sensibles. Comme la relation avec l’Union européenne. “Nous ne voulons pas diverger [des normes européennes]”, avait indiqué Keir Starmer lors d’une conférence à Montréal le 21 septembre. Cette simple phrase l’a vu être accusé de vouloir remettre en cause le Brexit.

Ces attaques ont entraîné un raidissement des responsables travaillistes. “Mettre fin au Brexit, c’est comme tenter de remettre du dentifrice dans son tube, c’est impossible”, a souligné lundi la très europhile Stella Creasy. “En revanche, nous devons chercher le plus d’accès possible au marché unique [européen]” L’ancien ministre Douglas Alexander, à nouveau candidat l’an prochain après avoir perdu son siège de député en 2015, a de son côté prévenu : “La dernière chose que je veux, c’est permettre aux tories d’utiliser la question européenne comme une ligne de division culturelle entre les Britanniques, comme ils le font avec de nombreux autres sujets. Cela leur permettrait d’éviter de parler de leurs échecs, notamment économiques.”

Treize années hors du pouvoir et le Brexit ont également déclassé l’international au second rang des priorités du Labour. Détail significatif de ce manque d’intérêt, la quasi-intégralité des journalistes étrangers n’a pas eu accès mardi à la salle du discours de Keir Starmer. Une première guère encourageante.