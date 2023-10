L’Union européenne doit s’adapter à l’évolution de sa démographie : “Les enfants qui naissent aujourd’hui atteindront 95 ans”

Le défi est d’importance. Après avoir atteint un pic en 2026, la population de l’Union européenne actuelle (à vingt-sept) va connaître un déclin constant, en raison du vieillissement de la population et la baisse des naissances. En 2070, elle ne représentera plus que 4 % de la population mondiale, contre 6 % aujourd'hui et aura diminué de 57,4 millions de personnes d’ici à l’an 2100. Le taux de dépendance des personnes âgées passera de 33 % à 60 % d’ici la fin du siècle.

De la nécessité de maintenir les aînés actifs

Le vieillissement a “un impact sur les budgets [des États membres]”, rappelle Mme Suica. Selon la Commission, les dépenses pour les pensions et les soins de santé des aînés et les soins de long terme devrait atteindre 27 % du produit intérieur brut de l’UE en 2040. “Si on laisse les personnes âgées continuer à travailler, alors c’est tout à fait différent”, assure la vice-présidente. L’un des quatre axes de la Commission est de donner aux générations les plus âgées la possibilité de rester active en adoptant des politiques touchant à l’emploi (horaires flexibles ou réduits, adaptation des lieux de travail, usage des nouvelles technologies, formations tout au long de la vie...)

La Croate pointe également une opportunité créée par le vieillissement de la population : le poids croissant de la silver economy (“l’économie argentée”), c’est-à-dire la production, la distribution et la consommation de biens et des services destinés au marché des aînés. “S’il s’agissait d’un État, la silver economy serait la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine”, affirme la commissaire. Elle pourrait représenter 28,1 % du PIB de l’Union en 2025, calcule la Commission. Revers de la médaille : les générations les plus âgées ont tendance à privilégier la consommation aux investissements productifs et à réduire leurs activités entrepreneuriales, lit-on dans la communication.

Quoi qu’il en soit, l’Europe et ses États membres doivent s’adapter sans délai ses législations au vieillissement, pointe Dubravka Suica : “Les enfants qui naissent aujourd’hui atteindront 95 ans. Il faut s’y préparer”.

Un taux de fécondité à la baisse

Si la population européenne prend de l’âge, c’est en raison d’une plus grande longévité (82,8 ans pour les hommes, 77,2 pour les femmes) mais aussi de la baisse du taux de fécondité. Il est de 1,5 enfant par femme en moyenne mais plonge à 1,19 en Espagne ou 1,24 enfant en Italie. La France est le meilleur élève en la matière à 1,83 enfant, mais cela reste sous le seuil des 2,1 enfants par femme qu’il faudrait atteindre, en moyenne, pour maintenir le niveau de la population européenne. La Commission constate par ailleurs que le taux d’emploi des femmes, qui pourrait atténuer les conséquences du vieillissement de la population, reste en moyenne 10,7 % inférieur à celui des hommes dans l’UE. Un autre élément de la communication de la Commission porte donc sur la volonté de mieux concilier la vie de famille et le travail rémunéré.

Contrairement au message adressé par certains États membres comme la Hongrie et l’Italie, la Commission n’appelle pas les Européens à faire davantage d’enfants. “Avoir des enfants est un choix personnel et nous supportons tous les types de familles, aussi nous ne dirions jamais rien de tel”, précise la commissaire. “Ce que nous voulons faire, c’est créer un environnement dans lequel il est possible de choisir d’en faire ou pas. C’est plus facile de créer une famille quand on se sent en sécurité [économique]”, complète Dubravka Suica. La Commission rappelle par ailleurs qu’en Europe, 7,7 millions de femmes ne peuvent pas rejoindre le marché du travail, parce qu’elles ont la responsabilité, non rémunérées, de s’occuper de leurs enfants. Importe donc de développer un accueil des enfants accessible et abordable.

L’impératif de l’immigration légale

“Je ne suis pas certaine que nous puissions vraiment influencer le taux de fécondité”, admet la commissaire. “C’est pourquoi nous aurons besoin de migrants légaux”. L’an dernier, 3,7 millions de migrants sont arrivés dans l'UE par des voix légales (“dix fois plus que des migrants en situation irrégulière”, signale Dubravka Suica), dont 1,5 million pour travailler, “et nous en avons besoin”, défend la Croate. En 2022, 30 % des entreprises ont fait état d’un manque de main-d’œuvre et 74 % des PME ont rencontré des problèmes pour recruter de la main-d’œuvre qualifiée. L’un des piliers de la communication de la Commission porte sur la manière d’aider les jeunes Européens à accéder au marché du travail, mais “sans migration légale, nous ne pourrions pas répondre aux besoins” de ce même marché, plaide la commissaire. Attention, sujet politiquement électrique, surtout dans des pays d’Europe centrale, hostile à la migration irrégulière, mais pas plus ouvert à la migration légale.

”Ce n’est pas une stratégie à taille unique”, détourne Dubravka Suica, et chaque pays utilisera les outils qu'il pense les mieux adaptés à sa situation : “Pour les Pays-Bas, c’est le logement ; la diminution de la population en Grèce, le vieillissement en Italie, l’exode des populations rurales vers les villes en Espagne, la fuite des cerveaux en Croatie… Les situations sont partout différentes”.

La communication arrive dans la dernière ligne droite de la législature européenne et ne comporte pas de nouvelles propositions législatives. Le thème de la démographie devrait figurer haut à l’agenda de la prochaine Commission, espère Dubravka Suica, qui estime que l’Union a “une décennie” pour s’adapter aux évolutions en cours.