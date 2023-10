Près de 40 ans plus tard, nouveau rebondissement dans l’affaire du petit Grégory : un des corbeaux identifié

”Je vous ferez (sic) à nouveau votre peau à la famille Villemain […] Prochaine victime, Monique” : ce sont ces mots que le corbeau a écrits sur un courrier qu’il a adressé anonymement, le 24 juillet 1985 (soit neuf mois après le drame), à Monique et Albert Villemin, les grands-parents du petit Grégory.

Et ce mercredi, Le Parisien rapporte que ce fameux corbeau a donc été identifié par la police. De qui s’agit-il ? D’une Guadeloupéenne qui était basée à Paris au moment de l’envoi. Cette femme, déjà condamnée pour escroquerie, a reconnu les faits, bien qu’elle n’a absolument rien à voir avec cette affaire.

Cette identification a été possible suite à une demande des parents du petit Grégory de faire de nouvelles expertises génétiques et de les comparer avec les empreintes génétiques reprises dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

”Cela prouve qu’on a eu raison de croire en ces expertises ADN”, a déclaré l’avocate emblématique des parents de Grégory, Me Christine Chastant-Morand. “Tant d’années après, on s’aperçoit que l’espoir sur l’ADN est fondé. Avec les avancées de la science, le temps peut nous aider. Jean-Marie et Christine Villemin ont eu raison d’y croire et de poursuivre”, confie encore l’avocate, qui déclare que les parents ne lâchent rien pour découvrir la “clé” de cette affaire pour l’heure non élucidée.