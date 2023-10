Disparition de Marwan Berreni : un corps retrouvé dans une maison pourrait bien être celui de l’acteur de Plus belle la vie

Marwan Berreni, comédien endossant le rôle d’Abdel Fedala dans Plus belle la vie, a disparu dans la nuit du 3 au 4 août 2023. Depuis, la France est sans nouvelle et les circonstances de sa disparition sont plus mystérieuses que jamais. Des enquêtes ont établi un lien entre le comédien et un accident de voiture dans lequel une femme a été percutée par un véhicule similaire à celui de Marwan Berreni, laissant des traces de pneus sur son corps. L’incident s’est déroulé à Mâcon, en Saône-et-Loire, et on suspecte l’acteur d’avoir été au volant de la voiture.