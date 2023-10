La Turquie a confirmé son accord sur l'adhésion de la Suède à l'Otan

Otan: les Etats-Unis appellent la Turquie et la Hongrie à faire entrer la Suède d'ici juillet

En visite en Suède, le ministre américain de la Défense a appelé mercredi la Turquie et la Hongrie à ratifier la candidature de la Suède à l'Otan "dès que possible" et avant le prochain sommet de l'alliance début juillet.