L’attention des Européens risque-t-elle d’être détournée de l’Ukraine à cause du conflit israélo-palestinien?

C’est “un risque” contre lequel Volodymyr Zelensky a déjà mis en garde mardi, au micro de France 2. Le président ukrainien s’est aussi empressé dès samedi de communiquer sur la crise israélo-palestinienne qui préoccupe tant ses alliés, à commencer par les États-Unis. Il s’est aussitôt calqué sur leur ligne politique : le soutien à Israël. Surtout, il a fait le parallèle entre la terreur subie par son pays et celle infligée aux Israéliens. “Nous sommes en guerre et nous comprenons ce que signifient les attaques terroristes”, a-t-il encore déclaré mercredi, suggérant aux dirigeants de se rendre en Israël pour y soutenir la population – comme ils l’ont fait avec l’Ukraine.

L’enjeu pour M. Zelensky est d’associer le combat contre la Russie à celui contre le terrorisme. Le chef de guerre se dit même “certain que la Russie apporte son soutien […] aux opérations menées par le Hamas”, tant elle “cherche à mener des actions de déstabilisation partout dans le monde”. Il y a pour le moins un lien indirect : Moscou est proche de l’Iran, qui lui fournit des drones et qui est aussi le soutien numéro un du mouvement islamiste. De plus, les Russes jubilent de voir l’Occident happé par une autre crise, même si rien ne dit “qu’à terme, cela ira dans leur intérêt. Tout dépend de l’issue du conflit et de comment en sortira l’Iran”, souligne Sven Biscop, professeur à l'Université de Gand et directeur du programme Europe in the World à l'Institut Egmont.

”Pas de risque de désengagement”

En attendant, les Européens risquent-ils de donner à la Russie la satisfaction de voir l’Ukraine mise de côté ? Certes, le conflit israélo-palestinien s’impose à nouveau aux Vingt-sept, eux qui avaient cherché à l’oublier. “On avait une sorte de défaitisme par rapport au conflit”, observe Sven Biscop. À tel point que lorsque les États-Unis se sont détournés de cette région, “on n’a pas cherché à y remplir le vide. C’est pourtant notre voisinage, on en importe de l’énergie, nos routes commerciales pour nos navires y passent.”

Reste que l’Ukraine représente un enjeu fondamental pour l’Europe. “C’est toute la sécurité du continent qui est en jeu. Il n’y a donc pas de volonté, ou même de risque, de désengagement vis-à-vis de l’Ukraine”, dément Eric Maurice, du bureau bruxellois de la Fondation Robert Schuman.

Sur le plan financier, il est vrai qu'” on ne sait pas si ce qu’il se passe au Moyen-Orient coûtera davantage d’argent à l’Union européenne. Qu’est-ce qui va se passer à Gaza ? Que vont devenir les Palestiniens et où vont-ils aller ? Quelles implications est-ce que cela aura en termes d’aide humanitaire ?”, poursuit M. Maurice. Mais l’aide à l’Ukraine fait, elle, déjà partie intégrante des comptes européens, sur le long terme. Les Vingt-sept se penchent en ce moment sur une proposition de la Commission pour réviser le budget 2021-2027 et y inclure 50 milliards d’euros pour l’Ukraine. La discussion n’est pas simple et pourrait déraper sur d’autres aspects. Mais pour l’Ukraine “l’argent, on le trouvera, que ce soit dans ce cadre ou sous une autre forme”, assure un diplomate européen.

Quid de l’aide militaire ? La question se pose davantage à Washington, où le soutien à l’État hébreu s’impose comme une évidence, alors que celui à Kiev commence de plus en plus à devenir un sujet de clivage politique. “Les États-Unis sont en mesure de soutenir à la fois l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie et Israël après l’attaque brutale du Hamas”, a néanmoins assuré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Côté européen, “je ne vois pas d’impact direct sur notre soutien à l’Ukraine, puisqu’on ne va pas fournir d’armes à Israël, du moins à court terme”, souligne Sven Biscop. Ce nouveau conflit pourrait néanmoins exacerber le sentiment d’insécurité des Européens et ainsi leur réticence à vider leurs stocks militaires au bénéfice des Ukrainiens. “À partir du moment où le contexte international devient toujours plus périlleux, il faut garder une capacité de défense”, explique Eric Maurice.

La posture géopolitique des alliés

Le plus grand risque qui pèse, indirectement, sur l’Ukraine est sans doute davantage lié aux conséquences diplomatiques que le conflit israélo-palestinien aura pour ses alliés. “Cette question est ultrasensible. Le Hamas sait que cela force tout le monde à prendre position. Et cela peut créer des difficultés dans les relations diplomatiques entre nous et certains de nos partenaires”, considère M. Biscop.

Surtout, alors qu’ils tentent de rallier le monde à la cause ukrainienne au nom du droit international, la crédibilité des Européens risque de pâtir de la manière dont ils réagiront au conflit israélo-palestinien et notamment aux victimes collatérales palestiniennes. “Sur la question des valeurs, cela met les Européens face à un dilemme”, note M. Maurice, tant “la ligne est difficile à tirer entre ce qui est légitime ou pas” dans la contre-offensive israélienne sur Gaza. La comparaison est difficile : la Russie a agressé l’Ukraine sans aucune provocation, alors qu’Israël se défend. Il n’empêche que, vu de loin, beaucoup de pays du “Sud Global” pourraient pointer, selon M. Maurice, un “deux poids – deux mesures” des Européens selon qu’il s’agisse du massacre de civils israéliens et ou de civils palestiniens, du bombardement de villages en Ukraine ou en territoire palestinien.