Allemagne : sept morts dans l'accident d'un véhicule fuyant un contrôle de police

Le minibus, un Mercedes Vito transportant plus de 20 personnes et immatriculé en Autriche, a voulu échapper à un contrôle sur l'autoroute à une cinquantaine de kilomètres de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Interrogé par l'AFP pour savoir s'il s'agissait d'un transport de migrants, un porte-parole de la police a indiqué que les vérifications des identités étaient "encore en cours".