Mort de Marwan Berreni: un corps, une ferme abandonnée et un douloureux coup de fil

Ce sont ces éléments qui ont tout de suite fait penser aux gendarmes informés de la découverte fortuite du corps qu’il pouvait s’agir de celui de la star de Plus Belle la vie. L’information a commencé à circuler aux alentours de 17 heures. Mais l’état de décomposition était tel qu’il était tout simplement impossible d’affirmer qu’il s’agissait de lui. C’était une possibilité.

Les premières informations fuitent

Dans le cas de Marwan Berreni, la probabilité qu’il s’agisse de lui était forte. Mais ce n’était pas certain. Les gendarmes ont donc contacté en fin de journée ses parents, Martine et Mourad Berreni, qui vivent depuis deux mois dans une attente plombée par la sourde angoisse de l’irrémédiable. «Un corps a été retrouvé. Il pourrait s’agir de votre fils. Nous avons besoin de votre ADN», ont-ils entendu dans le combiné. Le rendez-vous a été fixé à ce vendredi matin à 11 heures. Il fallait laisser passer la nuit.

Le ferme près de Corcelles-en-Beaujolais où a été retrouvé ce que l'on pense être le corps de l'acteur ©AFP or licensors

A 21 h 30, un quotidien a décidé de publier qu’un corps «pouvant être celui de l’acteur» avait été retrouvé dans une maison abandonnée. A 21 h 36, d’envoyer une notification pour prévenir tous leurs abonnés. A 22 h 43, sans aucune information supplémentaire, un magazine a décrété en une de son site : «L’acteur Marwan Berreni est mort». A ce moment-là, personne ne savait encore si des éléments concrets permettaient pourtant de l’identifier.

C’est ainsi que la famille du comédien et ses amis ont appris que l’histoire était finie. Que Marwan Berreni s’était probablement suicidé. Que sa notoriété les aura privés d’une identification formelle avant que sa mort ne soit dévoilée sur tous les écrans.

«La porte de l’espoir s’est refermée», a écrit Mourad ce matin à Libération, «en colère d’avoir été laissé dans un silence total par la police et la justice». «Face à la terrible épreuve que vivent les parents de Marwan Berreni, nous appelons à ce que leur douleur soit respectée et l’intimité de leur famille préservée», a ajouté auprès de Libération l’avocate du couple Berreni Me Rachel-Flore Pardo.

Dans la foulée, la procureure de Villefranche-sur-Saône Laetitia Francart a transmis à l’AFP un communiqué annonçant qu’un «corps pendu» a été découvert jeudi dans une ferme abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais avec une sacoche contenant des documents d’identité de l’acteur (information cruciale qui n’a été diffusée que ce vendredi matin), précisant : «Une autopsie a été ordonnée. Des prélèvements ADN doivent être réalisés […] pour permettre l’identification du corps.»

Lettre à leur fils

Les parents avaient signalé la disparition de Marwan le 7 août à la gendarmerie de Sens (Yonne), ce qui avait donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire. Le 11 août, une information judiciaire était ouverte contre X pour blessures involontaires avec délit de fuite, cette fois dans le cadre de l’accident. Deux mois plus tard, sans nouvelle des enquêteurs ni de la justice, ils avaient adressé une lettre à leur fils, qu’ils avaient confiée à Libération avec l’espoir que leurs mots pourraient l’atteindre. «Marwan, si tu penses que tu as besoin d’aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir ; pour que tout aille mieux demain ; Marwan, notre fils, affronte tes peurs […] Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie… Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. Marwan, simplement, nous t’aimons […] Pop et Mam», écrivaient-ils.

Marwan Berreni devait réenfiler à partir de la semaine prochaine pour TF1 le costume d’Abdel Fedala, avocat borderline qu’il avait interprété durant treize ans dans Plus Belle la vie version France 3. Le clap de fin le 22 novembre 2018, décidé par France Télévisions, avait constitué un coup dur pour de nombreux comédiens, Marwan Berreni y compris, alors que TF1 n’avait pas encore racheté le concept. Mais la perspective de la reprise, d’autant qu’il devait être un des héros de l’arche d’ouverture qui commencera à se tourner la semaine prochaine, le réjouissait. C’est de cela qu’il avait discuté avec une amie au téléphone, de 18 h 30 à 19 heures le 3 août. Il avait ensuite quitté son domicile de Fuissé pour rejoindre des amis pour un concert à la Marmite de l’Echanson, resto d’un village voisin. Aux alentours de 21 heures, le comédien avait argué être fatigué et avait quitté la soirée, pour finalement se rendre seul au Club 400. Il y avait pris un verre au bar, puis le trou noir.

Il y a dix ans, le 29 juillet 2013, un corps avait été retrouvé au pied des tours en brique rouge à l’abandon du Brewster Project, à Detroit. Le jeune homme avait été assassiné par des jeunes qui voulaient le dépouiller. Il n’avait sur lui aucun moyen de l’identifier. Ce n’est que huit mois plus tard que le lien avait été établi avec la disparition du jeune street artist français Zoo Project. Le corps était le sien, celui de Bilal Berreni, le petit frère de Marwan. Il avait 23 ans.