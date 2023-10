À Londres, des écoles juives ferment: "Nous craignons qu’un individu puisse faire quelque chose d’exceptionnellement stupide"

Le Community Security Trust (CST), une association en charge de la protection de la communauté juive au Royaume-Uni, a conseillé aux Juifs de demeurer “vigilants”, tout en recommandant aux écoles juives de ne pas fermer leurs portes. “La vie juive doit continuer. Toutes les écoles juives disposent de gardes de sécurité payés par le gouvernement”, ” a-t-elle rappelé. Jeudi, le Premier ministre Rishi Sunak a attribué £3 millions (3,5 millions d’euros) à l’organisation pour la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires, en plus des £15 millions (17,5 millions d’euros) versés tous les ans. “Dans des moments comme celui-ci, lorsque le peuple juif est attaqué dans sa patrie, les Juifs du monde entier peuvent se sentir moins en sécurité, a-t-il expliqué. C’est pourquoi nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ce peuple partout dans notre pays”. Il a aussi exigé de la police que “toute apologie du terrorisme soit sanctionnée par la loi dans toute sa rigueur”. Le week-end dernier, des manifestants installés devant l’ambassade israélienne avaient réclamé “une nouvelle intifada” et “un bain de sang” d’Israéliens.

Un passé récent inquiétant

De nombreux parents juifs ont décidé vendredi de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ou à la crèche, même non religieuse. “Depuis l’appel lancé par cet ancien dirigeant du Hamas, mon mari et moi craignons que des fous lancent des actions spontanées et nous avons préféré garder nos enfants à la maison, nous indique une Israélienne installée à Londres. Pourquoi leur faire prendre le moindre risque ?” Elle a demandé à ses enfants de ne pas prononcer le moindre mot en hébreu en dehors de leur domicile et de se limiter à l’anglais.

Les 287 000 juifs installés au Royaume-Uni, selon les chiffres du recensement de 2021, n’ont pas oublié la vague d’attentats commis en 2017 par des islamistes, qui ont fait 45 morts et près de 250 blessés, signe de leur présence dans leur pays. Et plus largement, la multiplication des actes antisémites dans le pays lors de chaque poussée violente autour de la Palestine. Au cours des quatre premiers jours suivant les bombardements d’Israël et de la bande de Gaza en mai 2021, 70 actes antisémites avaient été enregistrés par le CST. Entre samedi et mercredi dernier, 89 actes antisémites ont été relevés, soit trois fois plus que lors de la même période l’an dernier.

Le CST en a énuméré quelques-uns : “Dans un bus londonien, un Juif orthodoxe a été abordé par un homme d’une quarantaine d’années qui l’a frappé au visage et a tenté de lui prendre son chapeau religieux.” Dimanche matin, une personne juive qui se rendait à la synagogue à Londres a été traitée de “sale juive” par un inconnu, qui lui a dit “pas étonnant que vous vous fassiez toutes violer”. Dans une école, un groupe d’enfants a coincé un élève juif dans un coin. Ils lui ont expliqué qu’ils étaient “juifophobes” et l’ont accusé d’être responsable des meurtres de Palestiniens.