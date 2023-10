Élections législatives en Pologne: pourquoi le parti Droit et Justice reste maître dans les campagnes

Le parti national conservateur Droit et Justice (PiS), à la tête de l’exécutif depuis 2015, espère conserver le pouvoir, tandis que les centristes de la Coalition Civique (KO), sont en quête d’alternance. Chacune des deux formations devrait récolter plus ou proue 30 % des voix. Dans ce scrutin serré, les résultats en zones rurales seront déterminants, puisqu’elles accueillent 40 % des votants.

Autour de Nidzica, les affiches des candidats jonchent les grillages et les panneaux publicitaires. Ici, il y a quatre ans, comme dans les autres villages à travers le pays, une personne sur deux a accordé sa confiance au parti souverainiste Droit et Justice.

Mauvais souvenir des libéraux

C’est le cas de Jan, 72 ans, qui affirme vouloir renouveler son soutien. “Le niveau de vie a drastiquement augmenté ! Les familles ont reçu 500 zlotys [120 euros] par mois pour chaque enfant, bientôt ce sera 800 [180 euros]. Et puis, les retraités comme moi, nous avons droit aux treizième et quatorzième mois cette année”, s’enthousiasme-t-il. Sourcils froncés, il garde un mauvais souvenir des gouvernements libéraux de Donald Tusk, qui a été Premier ministre de 2007 à 2014, avant qu’il ne prenne les rênes du Conseil européen à Bruxelles. “C’était la misère”, souffle Jan. Une opinion partagée par Tomasz, 69 ans, qui se souvient “du chômage qui atteignait presque les 15 %” en février 2013, tandis qu’aujourd’hui la Pologne compte seulement 5 % de demandeurs d’emploi.

Lundi, alors qu’il était convié à participer à un débat de premier plan, Jaroslaw Kaczynski, le leader du PiS, a préféré visiter la bourgade de Przysusze. Pendant que son Premier ministre, Mateusz Morawiecki, s’invectivait avec Donald Tusk dans les studios de la télévision publique TVP, Jaroslaw Kaczynski animait donc un meeting sous le slogan “La ruralité sûre”. Un symbole loin d’être anodin. “Nous sommes fiers de représenter les campagnes, et nous voulons continuer à le faire”, scandait le leader national conservateur devant deux mille sympathisants réunis face à lui. “Il n’y a pas de Pologne sans campagne, il n’y a pas de Pologne sans agriculture ; notre idée est d’égaliser complètement le niveau de vie avec la ville, la grande, la plus riche”, finissait-il par promettre.

Pour véhiculer ce message, Droit et Justice est aidé par la télévision publique, à sa botte depuis 2015. “La TVP présente constamment Droit et Justice comme le défenseur des valeurs traditionnelles, tandis que l’opposition serait responsable de tous les maux. Or la Pologne n’a toujours pas reçu les fonds de relance européens et le doute subsiste autour du fonds de cohésion”, rappelle Slawomir Kalinowski, professeur à l’Institut du développement de la campagne et de l’agriculture. Depuis 2021, faute de réformes pour restaurer l’état de droit dans le pays, le budget polonais est sevré de 35 milliards d’euros, une manne européenne pourtant précieuse pour accélérer la modernisation de son économie.

Une popularité qui est malgré tout en baisse

Certes, le parti règne toujours dans les campagnes, mais l’enthousiasme s’effrite quelque peu. Si 56 % des Polonais ruraux soutenaient encore le PiS en 2020, ils sont 38 % en avril dernier. “L’inflation record qui touche les ménages explique en partie cette baisse. Elle rend les programmes sociaux bien moins attractifs”, selon l’expert Slawomir Kalinowski.

Le mois dernier, la décision gouvernementale d’instaurer un blocage national sur les importations de céréales ukrainiennes, à contre-courant de la position européenne, a permis à Droit et Justice de mobiliser son électorat. Mais l’opposition libérale ne s’avoue pas vaincue. Donald Tusk, qui s’est allié avec le mouvement agrarien Agro Unia, espère redorer son blason dans la Pologne périphérique, même si elle reste un terrain difficile pour les centristes.