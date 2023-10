En Pologne, à la veille d’élections législatives cruciales, la victoire des nationaux conservateurs reste incertaine

Cette dernière pourrait bien revenir à l’opposition démocratique, qui bien que morcelée en trois blocs, a déclaré son intention de gouverner ensemble. Cette alliance regroupe tout d’abord la Coalition civique (KO), la plus populaire des trois formations, menée par l’ancien Premier ministre Donald Tusk et qui se classe deuxième dans les intentions de vote à 29 % de l’agrégateur Ewybory.eu. S’y ajoute la Nouvelle gauche de Nowa Lewica (qui obtiendrait 10 % des voix) et la Troisième voie (10 %).

L’extrême droite libertarienne et nationaliste de Konfederacja (9 %) complète ce paysage politique polonais.

À lire aussi

Le pari risqué de l’opposition

Rassemblant elle-même les démocrates-chrétiens et les agrariens, la Troisième voie doit, en tant que coalition, atteindre un seuil électoral de 8 %. Ce qui n’est pas gagné : “il y a un vrai risque que la Troisième voie n’entre pas au parlement”, prévient le politologue Antoni Dudek. Et le pari pourrait coûter cher à l’opposition puisque le système électoral polonais redistribue aux partis victorieux les sièges de ceux qui manquent les seuils électoraux. L’échec de la gauche et de l’extrême droite à entrer au Parlement avait ainsi favorisé la victoire du PiS en 2015. Un scénario que le PiS espère à nouveau voir se réaliser. On a ainsi vu sur la dernière ligne droite, le chef du PiS, Jaroslaw Kaczynski, démoniser les dirigeants de la Troisième voie.

Mais c’est incontestablement Donald Tusk qui s’est retrouvé au centre du viseur du PiS. Ayant occupé le poste de Premier ministre de 2007 à 2014, puis celui de président du Conseil européen avant de revenir en politique dans son pays en 2021, ce septuagénaire est un personnage clivant de la scène politique polonaise. Dans les bastions ruraux du PiS, notamment à l’est du pays, le mauvais souvenir laissé par l’ancien chef de gouvernement a été habilement monté en épingle par l’audiovisuel public, complètement soumis au desiderata de l’exécutif dès 2016, et qui n’a pas hésité à brandir le candidat comme une menace existentielle. Donald Tusk lasse également une partie de la jeunesse qui, elle, oscille entre le discours progressiste de Nowa Lewica, et les promesses ultralibérales de Konfederacja.

L’opposition contre la migration, projet phare du PiS

Mais ce qui a lancé la campagne du PiS et l’a caractérisée, c’est surtout son opposition frontale à l’immigration. “Si Donald Tusk l’emportait, on aurait Lampedusa en Pologne”, a menacé le 16 septembre Jaroslaw Kaczynski, en référence à la hausse soudaine des arrivées sur l’île italienne. “Tout ce qui se passe aujourd’hui en France ou […] en Italie viendra aussi en Pologne”, a-t-il ajouté. La thématique, qui avait déjà émergé dans la campagne de 2015, au moment où l’Europe se confrontait à une crise de l’asile, revient en force cette année appuyée par un référendum.

Le PiS a pris une fois de plus exemple sur la Hongrie de Viktor Orban, qui avait instauré en 2016 une consultation sur le système européen de répartition des réfugiés. “Soutiens-tu la suppression de la barrière la frontière biélorusse ?” ou encore “Soutiens-tu l’arrivée de dizaines de migrants illégaux du Moyen-Orient et d’Afrique comme le prévoit le mécanisme obligatoire de relocalisation de la bureaucratie européenne ?” sont deux des quatre interrogations tendancieuses auxquelles les Polonais sont invités à répondre le 15 octobre. Du jamais vu dans le pays. L’opposition dénonce un “pseudo référendum” qu’elle a décidé de boycotter.

À lire aussi

Polarisation et multiples scandales

Dans une Pologne polarisée à l’extrême après huit ans d’un gouvernement qui a mis à mal l’état de droit (politisant notamment le Tribunal constitutionnel), qui a quasiment interdit l’IVG en 2021 et qui est en querelle constante avec l’Union européenne, la campagne électorale aura joué bien plus sur les émotions que sur les programmes. Le débat télévisé organisé par TVP la télévision publique lundi 9 octobre en aura été l’incarnation. Donald Tusk, invité pour la première fois en huit ans, s’est confronté au Premier ministre Mateusz Morawiecki défendant le PiS, lequel n’a cessé d’attaquer le leader de KO plutôt que de rappeler les transferts sociaux initiés par le pouvoir depuis 2015, promis à une revalorisation. La piètre performance des deux candidats aura laissé la possibilité aux trois petites formations, Nowa Lewica, Troisième voie et Konfederacja, d’exposer leurs postulats et de briller par leur maîtrise du temps. Ce sont elles qui détermineront tout simplement le gagnant de dimanche.

La campagne a aussi été riche en scandales : celui dit des visas, a éclaté dans les médias indépendants en septembre alors qu’une enquête judiciaire en cours a confirmé que des services consulaires polonais avaient bel et bien “vendu” des visas pour rejoindre la Pologne, depuis l’Inde ou l’Arabie saoudite. Le 9 octobre, la démission du chef d’état-major et le chef des opérations de l’armée sur fond de politisation de celle-ci a fait office de déflagration. Une bavure gênante pour le PiS dont l’un des slogans électoraux n’est autre qu’ “un avenir sûr pour les Polonais”.