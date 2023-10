Dans le village de Plaine, habituellement calme, c’est encore un climat de crainte et de suspicion qui habite les villageois. Nos confrères de BFM TV ont réalisé un reportage dans le village d’origine de Lina, où le “retour à la normale” est impossible.

Certains villageois ont confié “vivre dans la crainte” : les parents préfèrent maintenant venir chercher leurs enfants directement à l’arrêt de bus ou à l’école.

Toutefois, la présence de policier est moins importante et les journalistes ont commencé à quitter le village. L’étang de pêche, où se concentraient les recherches pour retrouver Lina, est plus calme. Mais différentes théories et rumeurs continuent de se propager.