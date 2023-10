Le Louvre à Paris, le plus grand musée du monde, a été évacué et fermé samedi vers midi "pour des raisons de sécurité". Quelques heures plus tard, le Château de Versailles a également été évacué en raison d'une alerte à la bombe. Il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait, dans les deux cas, de fausses alertes.

En France, l'alerte terroriste maximale a été déclenchée après qu'un homme radicalisé a poignardé un enseignant dans une école de la ville d'Arras, dans le nord de la France, vendredi.