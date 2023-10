Ambiance au sein de la Nupes : “Je ne sais pas qui peut couper Twitter à Mélenchon, mais ça devient un problème politique grave pour la France”

Invitée de l’émission “Sens Politique” sur France Culture, la patronne du parti désormais nommé Les Écologistes a taclé sèchement le tribun insoumis. “La majorité des parlementaires Nupes à l’Assemblée ont l’essentiel en commun et travaillent en commun”, entame-t-elle, avant de prendre ses distances avec Mélenchon. “Je ne veux pas non plus que l’on résume la position des parlementaires Nupes à celle de Jean-Luc Mélenchon. Ce n’est pas la présence des écologistes, des socialistes ou des communistes le problème. C’est un de ses pseudos leaders qui passe son temps à provoquer tout le monde par des tweets intempestifs.”

Une déclaration qui ne va pas améliorer l’ambiance de plus en plus moribonde au sein de la Nupes. “Je ne sais pas qui peut lui couper Twitter à un moment, mais ça devient un problème politique grave pour la France”, conclut Marine Tondelier qui estime que le comportement du leader de la France insoumise "ôte toute crédibilité” à leur coalition.