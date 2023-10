Attaque au couteau à Arras: en France, la sécurité des établissements scolaires renforcée

Après l'assassinat par un homme radicalisé d'un enseignant vendredi et par crainte de répercussions en France du conflit entre Israël et le Hamas, le gouvernement a mis en oeuvre une série de mesures et directives pour renforcer la sécurité des établissements scolaires et de la communauté éducative.