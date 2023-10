Attaque à Arras: l'école restera un "sanctuaire" et un "rempart contre l'obscurantisme", promet Emmanuel Macron

L'école restera un "rempart contre l'obscurantisme" et "un sanctuaire pour nos élèves et pour tous ceux qui y travaillent", a assuré lundi Emmanuel Macron dans un message sur X aux "professeurs, chefs d'établissements, personnels de l'Education nationale et des collectivités territoriales" et aux "élèves de France".