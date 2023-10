En Pologne, l’opposition libérale de Donald Tusk célèbre la victoire : "C'est la fin des gouvernements de Droit et Justice”

Donald Tusk s’était promis de mener à bien l’alternance dans son pays lorsqu’il est revenu à Varsovie il y a deux ans, après son passage à Bruxelles. Or la tâche s’annonçait ardue dans un pays gouverné par les nationalistes conservateurs du PiS depuis huit ans, qui ont la mainmise sur nombre d’institutions clés, dont les médias publics. “Il y a encore un an, personne n’y croyait. Il y a trois mois, nous n’étions pas sûrs. Hier encore, des gens venaient me demander si nous pouvions le faire, parce que cela a échoué pendant tant d’années.” jubilait Donald Tusk dans son QG, sans doute soulagé du résultat, après des mois de lutte d’une rare âpreté.

Débloquer les fonds européens

Créditée de 31% par les sondages de sortie d’urnes, la Coalition Civique qu’il dirige arrive sur la deuxième marche du podium, derrière le camp souverainiste mené par le PiS, qui récolte quant à lui 36,1 % des voix. Le parti centriste devrait toutefois former un gouvernement “démocrate” dans les prochaines semaines, en s’appuyant sur les forces politiques arrivées en troisième et quatrième positions. Avec 14% de soutien, la Troisième Voie – une alliance mêlant démocrates chrétiens et agrariens – est parvenue à capter de nombreux électeurs libéraux las du duopole des dix-huit dernières années. Un de ses leaders, Szymon Holownia, un ancien animateur télé qui a fait forte impression lors du débat national retransmis la semaine passée, a ainsi promis la fin “des disputes et de l’assistanat, au profit de l’investissement sur l’avenir”. La Gauche, dotée quant à elle de 8,6% des voix, espérait sans doute mieux. Elle est tout de même parvenue à faire entendre sa voix progressiste, laïque, et sociale, dans un pays où les droits des femmes ont été mis à mal par les gouvernements ultraconservateurs du PiS, qui ont engendré la quasi-interdiction de l’IVG en 2021.

D’après les projections, ces trois forces, animées par un agenda pro-européen, devraient obtenir 249 mandats sur les 460 possibles, synonyme d’une majorité relativement sûre à la Diète. “Beaucoup de choses nous unissent” indique Klaudia Jachira, députée des Verts, membre de la Coalition Civique. “Nous voulons débloquer les fonds de relance européens, qui sont actuellement gelés par la Commission, faute de réformes mises en œuvre pour assurer l’indépendance des juges. Aussi, nous souhaitons rénover notre éducation, améliorer la qualité de notre système de santé, et dépolitiser les entreprises publiques” complète-t-elle.

Le PiS espère toujours

Du côté de Droit et Justice, on parle également de victoire. Le PiS réalise il est vrai une performance notoire, bien aidé par la télévision publique à sa botte. Celles-ci sont essentiellement issues des zones périphériques et rurales, où la population a pu être sensible aux cadeaux électoraux déployés sur la fin de la campagne (baisse des prix du carburant et bonus pour les retraités).

En pôle position, le PiS compte s’accrocher au pouvoir dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Le leader des nationalistes conservateurs, Jaroslaw Kaczynski, a ainsi promis “des jours de lutte et de tension”. Dans un premier temps, d’après la Constitution polonaise, le président de la République, Andrzej Duda, est chargé de désigner le parti qui va tenter de former un gouvernement. M. Duda étant affilié au PiS, il devrait logiquement attribuer cette tâche à son camp, comme le confirme son chef de cabinet, Pawel Szrot, dans un entretien accordé à Wprost : “La coutume veut que le Premier ministre soit désigné par le parti qui dispose du plus grand nombre de députés”, même s’il reconnaît que la situation est “compliquée cette fois-ci”.

Avec ses 196 députés dans la nouvelle Chambre, le PiS doit trouver 35 parlementaires disposés à collaborer pour gouverner, une perspective inatteignable. Même la Confédération, une formation qui mène une diatribe féroce à l’égard de l’UE et l’immigration, refuse le dialogue. Avec 6.8 % des voix, elle ne fait entrer, de toute façon, qu’une petite quinzaine de députés à la Diète.

Alors que les Polonais se préparent à une alternance chahutée, ils sont tous, peu importe leur préférence politique, animés par une immense fierté : la participation citoyenne a été la plus élévée depuis 1989. Près de 73 % des votants se sont déplacés aux urnes, et certains bureaux de vote ont dû fermer à 3h du matin lundi, comme à Wroclaw, dans l’ouest du pays. À l’inverse, le référendum tendancieux organisé par le PiS parallèlement au scrutin sur les questions migratoires et sociales a été rejeté par les votants : il n’a recueilli que 40 % de participation, bien en deçà des 50 % nécessaires pour qu’il soit officiellement pris en compte.