État d’urgence en France : la peur envahit les voyageurs avant les vacances de Toussaint, “nous éviterons Paris”

Ce week-end n’a même pas laissé le temps de passer au recueillement, entre une alerte à la bombe poussant les autorités à fermer le musée du Louvre et l’annonce de la Première ministre Elisabeth Borne du passage de l’ensemble du territoire au “niveau d’urgence attentat”. De tels événements ne tombent jamais bien, évidemment, mais cela tombe d’autant plus mal à l’approche des vacances scolaires et alors que la Coupe du Monde de rugby bat son plein outre-Quiévrain.

Des centaines de Belges réfléchiront certainement à deux fois avant de passer la frontière pour passer quelques jours de vacances ou assister à une rencontre. C’est le cas de Rémy, ce Montois qui a déjà assisté à trois rencontres à Lille, au début de la compétition. “Il y avait déjà énormément de CRS pour assurer la sécurité des supporters. Il faut dire que l’ambiance est tellement bon enfant par rapport au football que tout se passait très bien”, sourit-il.

Il est censé retourner à Paris pour assister à la petite finale, le 27 octobre, mais tiendra à l’œil la situation en France. “A priori, je compte y aller, mais ce n’est peut-être pas “sérieux”. Je suivrai de près la situation mais comme je l’ai dit, la sécurité était déjà renforcée.”

Les autorités ont d’ailleurs déjà renforcé le dispositif entourant les matchs, et les supporters sont invités à se présenter plus tôt aux portes des stades.

Pour les touristes, il y a ceux qui ont tout simplement décidé d’éviter les grandes villes. “Nous partons dans la région de Bordeaux plusieurs fois par an, et nous avons pris l’habitude de passer une ou deux nuits à Paris à la Toussaint, explique Christian. Cette année, nous allons changer nos plans et éviter Paris car nous ne sommes pas du tout rassurés à passer du temps là-bas vu tout ce qu’il se passe. Je n’ai pas envie de voir plus de militaires que de parisiens dans les rues.”

Du côté de chez TUI, on veut tout de même calmer le jeu. “La majorité des touristes partent en avion pour les prochaines vacances, mais la France reste une grosse destination. Nous n’avons pas encore eu de demande d’annulation ou de changement, explique Florence Bruyère, porte-parole du tour-opérateur. Généralement, l’envie de partir est plus forte, et nous nous basons de toute façon sur l’avis de voyage des Affaires étrangères.”

Nous avons donc demandé au ministère si une mise à jour de cet avis de voyage était à attendre. Ce dimanche, on ne retrouvait pas d’avis négatif sur la page dédiée à la France sur le site officiel des affaires étrangères. Les voyages se déroulent donc toujours normalement, même si les Belges seront, dans certains cas, soumis à cet état d’urgence attentats. “Les Belges sur place doivent être très vigilants, éviter les grands rassemblements et concentration de personnes et suivre scrupuleusement les directives des autorités françaises”, lit-on simplement.

Pour l’heure, ceux qui souhaitent annuler un séjour en France devront s’en remettre au bon vouloir de leur tour-opérateur ou de l’hôtel dans lequel ils ont réservé un séjour.