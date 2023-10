”Il avait un marteau dans son sac”, “Il craignait pour sa vie” : un documentaire dévoile de nouveaux témoignages sur l’assassinat de Samuel Paty

Les intervenants du documentaire de BFMTV ont confié aux caméras que Samuel Paty “craignait pour sa vie”. Selon l’avocate de sa famille et des collègues, la victime avait peur notamment de se faire agresser sur le chemin entre l’école et son domicile. “Il avait mis un marteau dans son sac à dos pour avoir une arme sur ses trajets”, affirme dans la vidéo Me Virginie Le Roy. Samuel Paty portait des lunettes de soleil et un bonnet pour sortir de sa maison, pour masquer quelque peu son identité.

La chaîne française dévoile également des images d’un carnet de notes de Samuel Paty, où il avait écrit de demander “à se faire escorter”. “Au moins deux professeurs se sont proposés de le ramener chez lui jusqu’au fameux jour”, témoigne dans le documentaire un collègue de l’enseignant assassiné.

Tous les proches de Samuel Paty sont unanimes : son meurtre aurait pu être évité. “Aucune autre mesure de protection n’a été mise en place”, déplore entre autres avocate de la famille, “Samuel avait pris quelques mesures qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont celles d’un homme inquiet, désespéré, d’un homme seul”.