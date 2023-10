Le conflit israélo-palestinien vu depuis l'Allemagne : une classe politique unie, une population divisée

"Israël a le droit, garanti par le droit international, de se défendre et de défendre ses citoyens contre cette attaque barbare, et de rétablir la sécurité en Israël et pour Israël", a déclaré Olaf Scholz au Bundestag. "En ce moment, il n'y a qu'une place pour l'Allemagne : celle d'être fermement aux côtés d'Israël. […] Notre histoire, notre responsabilité découlant de l'Holocauste, nous imposent le devoir permanent de nous porter garants de l'existence et de la sécurité de l'État d'Israël", a-t-il ajouté. "Les 'oui, mais' n'ont pas leur place", a-t-il dit sous les applaudissements.

Cette unanimité politique et médiatique tranche avec la tension constatée sur le terrain. L’association Samidoun, proche du Hamas, a notamment distribué des sucreries en soutien au Hamas dans une rue du quartier berlinois de Neukölln. Depuis, toutes les manifestations pro-palestiniennes ont été interdites, tout comme le sont désormais les activités du Hamas et de Samidoun.

Des voix modérées étouffées

Dans ce contexte, les voix modérées peinent à se faire entendre. "Plus que n'importe quel autre pays, l'Allemagne s'identifie à Israël. C'est classique depuis les années 1970 et évidemment lié à l'Histoire", commente Katharina Galor, archéologue et historienne de l'art germano-israélienne, très impliquée dans le dialogue avec les Palestiniens. "Le souci est qu'elle impose ses vues et éclipse les nuances. Or, le conflit actuel doit être placé dans son contexte. On ne peut pas faire abstraction du fait que Gaza est la plus grande prison à ciel ouvert au monde. J'aimerais que l'Allemagne s'exprime davantage sur les crimes commis par Israël", note-t-elle, en constatant "une censure des voix juives, israéliennes et palestiniennes modérées en Allemagne". "Si vous essayez d'être nuancé, vous êtes accusé de soutenir ou de justifier l'action du Hamas", regrette cette activiste.

Les Palestiniens abandonnés

Cette position est partagée par Jouanna Hassoun, née de parents palestiniens dans un camp de réfugiés au Liban, et arrivée en Allemagne à l'âge de six ans. "Nous nous sentons sous très forte pression. On attend de nous que nous prenions position au nom de l'histoire allemande. C'est compréhensible, mais irréfléchi. Nous, les Palestiniens, nous ne sommes pas les auteurs de l'Holocauste. Nous sommes les victimes a posteriori de cette histoire. Mais en Allemagne, presque personne ne nous voit. C'est un problème pour l'avenir", souligne cette militante "très déçue" par le chancelier Olaf Scholz, qui, le 12 octobre, "n'a pas dit un mot sur les civils palestiniens innocents et les droits de l'homme".

Contrairement au président américain, par exemple, les autorités allemandes ont tardé pour rappeler à Israël son devoir de respecter le droit international. Ce n'est que le 14 octobre que la cheffe de la diplomatie, Analena Baerbock, en visite en Égypte, a demandé que la guerre contre le Hamas soit menée avec "le plus grand respect pour la situation humanitaire de femmes, d'enfants et d'hommes innocents". Très tôt, Berlin avait aussi gelé ses aides au développement - mais pas son aide humanitaire - à destination des autorités palestiniennes. Une décision "très problématique", comme le jugent en cœur Katharina Galor et Jouanna Hassoun.