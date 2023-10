L’Europe veut affermir sa position dans le conflit israélo-palestinien : “Nous avons une réaction claire au début, depuis c’est le cafouillage”

À lire aussi

La Commission européenne, en particulier, a tôt pris les allures d’un orchestre interprétant une cacophonie. Dès le 9 octobre, le commissaire européen chargé de la Politique de voisinage, Oliver Varhelyi, a joué le premier mouvement en annonçant, sans concertation, la suspension des fonds européens destinés aux Palestiniens. Il a rapidement été démenti par son collègue à la Gestion des crises, Janez Lenarcic, puis, avec un temps de retard, désavoué par la Commission, alors que plusieurs États membres avaient fait part de leur mécontentement suite à la sortie de M. Varhelyi. “Des opinions personnelles ont été exposées comme étant celles de l’Union, et c’est dommageable”, déplore une autre source européenne.

La Belgique est de ceux qui jugent contre-productif de couper l’aide humanitaire et l’aide au développement. Mais d’autres comme l’Allemagne, l’Autriche ou le Danemark ont décidé de suspendre l’aide bilatérale qu’ils apportent aux Palestiniens, disant craindre qu’elle soit détournée au profit du Hamas. La Commission, pour sa part, a annoncé samedi que l’Union allait porter à 75 millions l’aide humanitaire destinée à la population de Gaza.

De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a insisté, tout au long de la semaine, sur le droit légitime d’Israël à se défendre – une position unanimement partagée dans l’Union. Mais plusieurs capitales européennes se sont émues qu’elle n’ait pas publiquement appelé l’État hébreu à calibrer sa riposte en fonction des règles du droit international et humanitaire, alors que les bombes israéliennes qui frappent Gaza occasionnent des milliers de victimes civiles palestiniennes.

À lire aussi

Soucieux de mettre de l’ordre dans les réactions et réponses européennes, le président du Conseil européen Charles Michel a décidé de convoquer une réunion des chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept en visioconférence, qui se tiendra ce mardi à partir de 17h30.

Une position commune sur les grandes lignes

Le Belge a pris soin de débroussailler le terrain de la discussion. Il a fait en sorte pour que les chefs d’État et de gouvernement des Vingt-sept s’accordent sur une déclaration écrite établissant les grandes lignes de la position européenne. Dans le texte publié dimanche, les Vingt-sept condamnent le Hamas “dans les termes les plus forts possibles” et déplorent les pertes de vies humaines causées par les attaques – plus de 1400 jusqu’ici, essentiellement des victimes civiles. Ils reconnaissent à Israël le droit de se défendre, tout en rappelant l’importance de protéger les civils en toutes circonstances dans le cadre du droit humanitaire. Ils réclament la libération des otages détenus par le Hamas. Insistent sur l’importance d’apporter l’aide humanitaire aux civiles de Gaza et redisent que l’UE est toujours engagée à contribuer à la relance d’un processus de paix basé sur une solution à deux États. “C’est court et clair”, se félicite un autre diplomate européen. Les potentiels sujets controversés évacués, “et ça va permettre de se concentrer sur des questions d’ordre opérationnel”.

L’Union européenne a peu de prise, sinon aucune sur le déroulement du conflit, alors que se profile l’intervention terrestre de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, et guère plus sur les risques qu’ils s’étendent à d’autres pays de la région. Les Vingt-sept doivent tenter de “contenir ce qui peut l’être”, admet le même interlocuteur. Un des objectifs de la réunion organisée par Charles Michel est de discuter de la façon dont l’Union peut s’engager avec des pays influents du Proche et du Moyen-Orient, comme l’Égypte ou le Qatar, pour parler des moyens de mettre un terme au conflit, mais aussi d’autres questions pressantes.

Que faire pour les otages du Hamas et les Européens coincés à Gaza ?

Le sort des otages emmenés par le Hamas dans la bande de Gaza en fait partie. Selon l’armée israélienne, ils seraient plus de 200, parmi lesquels des personnes possédant un passeport européen. Combien ? L’information n’est pas publique, mais il n’y a, aux dernières nouvelles, aucun Belge. “Il y a d’intenses négociations avec plusieurs acteurs”, assure une source européenne. De qui ? Avec qui ? Dans ce cas de figure, les États ont tendance à jouer chacun leur carte. “L’historique des Européens sur la question des otages n’est pas incroyable”, euphémise la source diplomatique. L’Union s’inquiète également du millier de ressortissants de pays de l’Union coincés dans la bande de Gaza. Comment les faire sortir ?

L’Europe redoute le débordement du conflit

L’impact possible, sinon probable, du conflit sur les déplacements de population de Palestiniens est une autre source de préoccupation européenne. “Nous faisons face à un risque élevé de migration et de déstabilisation des pays voisins comme le Liban, l’Égypte et la Jordanie”, pointe une des sources européennes.

À lire aussi

Quelle est la capacité de ces pays d’y faire face ?, s’interrogent les Européens ? “Cela peut avoir un effet de débordement sur l’Union européenne”, craint un des autres insiders. C’est une chose que veut éviter l’UE, à quelques mois des élections européennes.

Comme elle veut éviter que le conflit israélo-palestinien ne s’exporte sur le Vieux continent et y pose de graves risques de sécurité. “Si nous n’y prenons pas garde, cela a le potentiel d’exacerber les tensions entre les communautés et nourrir l’extrémisme”, a prévenu Charles Michel dans le courrier d’invitation envoyé aux Vingt-sept. À Bruxelles et ailleurs, on redoute que soient commis des crimes haineux et ont met en exergue le risque d’actions terroristes.

Depuis le début de la guerre en Ukraine (au moins), l’Union européenne avait laissé le conflit israélo-palestinien dans le bas de la pile des dossiers “affaires étrangères” à traiter. L’explosion de violence qui touche Israël et la bande de Gaza l’a obligé à s’y intéresser à nouveau.