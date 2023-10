Attaque à Arras : "179 élèves ont fait le choix de perturber ce recueillement et de provoquer l'école"

"Dans l'écrasante majorité des cas, dans la quasi-totalité des cas, ce moment de recueillement, ce moment d'hommage, s'est déroulé dans la plus profonde dignité et le plus grand respect", a-t-il ajouté. Mais "179 élèves ont fait un autre choix, celui de perturber ce recueillement, et de provoquer l'école et d'insulter la mémoire de nos professeurs".

"Ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élèves, 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux, qui relèvent de l'apologie du terrorisme, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires", a poursuivi le ministre.

"A un moment, la tolérance ça va, la bienveillance, ça va, et le +pas de vague+, c'est fini", a-t-il martelé.

L'Education nationale avait recensé "400 violations" lors de la minute de silence organisée en novembre 2020 en hommage au professeur Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020 par un jeune radicalisé, selon les chiffres communiqués par le ministre d'alors Jean-Michel Blanquer. Un an plus tard, une centaine d'incidents avaient été recensés par le ministère lors de l'hommage à ce même professeur.

Dominique Bernard a été poignardé à mort vendredi, devant la cité scolaire Gambetta à Arras, par un ancien élève de l'établissement de 20 ans, fiché pour radicalisation et qui a également blessé trois personnes.