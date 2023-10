Nupes: vers la fin de l’alliance des gauches ? "La gauche est tellement faible qu’elle ne peut pas se désunir"

Elle était en crise, elle est désormais en voie d’implosion. La Nouvelle Union populaire écologiste et sociale (Nupes), signée bon gré mal gré en mai 2022 entre les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis, vit peut-être ses dernières heures. Après le PCF, qui a adopté le 15 octobre une résolution à près de 93 % qualifiant l’union actuelle d'” impasse” et appelant à “une nouvelle page du rassemblement de la gauche et des écologistes”, le PS lui a emboîté le pas. Réunis ce mardi 17 octobre soir en conseil national, ses cadres ont validé l’idée d’un “moratoire” sur leur participation à l’union de la gauche, émise quelques heures plus tôt par leur chef de file Olivier Faure. Jamais avare d’une riposte, Jean-Luc Mélenchon a aussitôt accusé ce dernier de “rompre la Nupes.