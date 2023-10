La police a confirmé l'attaque et indiqué qu'une enquête était en cours. Le bâtiment visé abrite plusieurs institutions juives, dont une école et une synagogue.

Les bombes incendiaires ont explosé et pris feu, mais n'ont pas fait de blessés et n'ont pas endommagé le bâtiment. Selon le journal allemand Tagesspiegel, les projectiles ont manqué leur cible et ont atterri sur le trottoir. Les policiers chargés de la sécurité du centre se trouvaient déjà sur les lieux, mais ils n'ont pas réussi à attraper les auteurs.

L'attaque a eu lieu quelques heures après que la police berlinoise s'est retrouvée face à des participants à des manifestations pro-palestiniennes non autorisées. Ces manifestations spontanées ont éclaté après une attaque dévastatrice à la roquette contre un hôpital de Gaza, qui aurait coûté la vie à des centaines de personnes.

Une école juive du centre de Rome évacuée

Une école juive du centre de Rome a été évacuée mercredi matin après une alerte à la bombe, a indiqué à l'AFP la police de la capitale italienne, dans un contexte sécuritaire renforcé depuis l'attaque de Hamas contre Israël.

"L'école juive de Rome a été évacuée par mesure de précaution après un appel anonyme", a précisé la Communauté juive de Rome dans un communiqué cité par le quotidien La Repubblica. "Tous les élèves et le personnel sont en sécurité dans un lieu sûr", a-t-elle ajouté, assurant qu'"à ce stade il n'y pas de motifs d'alarme à signaler".

Des artificiers et des équipes cynophiles ont été dépêchés sur place pour procéder au contrôle des bâtiments, a-t-elle précisé. Le quartier historique du Ghetto, où se trouve cet établissement, a été immédiatement bouclé, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Le Ghetto de Rome est un petit quartier antique situé en plein centre de Rome, entre la place de Venise et le Tibre. Le complexe scolaire évacué, situé à proximité de la grande synagogue de Rome, abrite une école primaire, un collège et un lycée.